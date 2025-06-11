Что известно о стрелке, убившем 10 человек в австрийской школе?

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В Австрии объявлен трехдневный национальный траур по 10 погибшим в результате нападения стрелка на среднюю школу в южном городе Грац.

Инцидент во втором по величине городе Австрии с населением около 300 000 человек стал самой смертоносной массовой стрельбой в новейшей истории этой альпийской страны.

Полиция выясняет, почему стрелок, которого власти идентифицировали как бывшего ученика школы, не окончивший её, мог совершить нападение.

Преступник, которого австрийские СМИ идентифицировали как "Артур А", ранее не имел судимостей. По имеющимся данным, он покончил с собой в школьном туалете после совершения нападения.

Во время обыска в доме предполагаемого преступника полиция обнаружила планы по организации теракта и неработающую бомбу в виде трубы.

Были найдены также цифровая и рукописная предсмертные записки, адресованные родителям стрелка.

"Пока что из прощального письма нельзя извлечь никаких мотивов", - заявил директор департамента общественной безопасности Франц Руф во вторник вечером в интервью общественной телекомпании ORF.

Местные СМИ предположили, что возможным мотивом расправы могли стать годы издевательств.

Полицейский звонит по телефону перед зданием школы после стрельбы в Граце, Австрия, вторник, 10 июня 2025 года. Heinz-Peter Bader/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

К утру среды администрация, управляющая больницами Граца, сообщила, что состояние всех пациентов стабильное.

9 человек по-прежнему находятся в отделениях интенсивной терапии, одному из них требуется дополнительная операция на лице, второму - на колене, а еще двое были переведены в обычные палаты.

Местные СМИ сообщают, что 21-летний парень жил со своей матерью. Сосед рассказал OE24, что "он был полным интровертом".

Стрелок владел двумя видами оружия

У предполагаемого стрелка было два вида огнестрельного оружия, которые были изъяты полицией после нападения. Оружие молодой человек приобрел на законных основаниях. Сообщается, что он прошёл психологическую экспертизу, необходимую в Австрии для получения так называемой карты владения огнестрельным оружием категории "В".

В Австрии оружие традиционно носят для охоты, а не для самообороны. Некоторые виды оружия, такие как винтовки и дробовики, можно приобрести с 18 лет без разрешения.

Другие виды, такие как многозарядные ружья или полуавтоматическое огнестрельное оружие, приобрести сложнее: покупателю необходимо получить карточку владельца оружия и особое разрешение.

Редкий случай стрельбы, вызвавший скорбь и шок в Австрии, скорее всего, станет причиной внутренних дебатов о том, следует ли ограничивать оборот оружия в стране, где действуют более либеральные законы и высок уровень частного владения оружием по сравнению с остальными странами Европы.

Люди зажигают свечи в память о жертвах бывшего ученика, который открыл огонь в школе, в результате чего 10 человек получили смертельные ранения Darko Bandic/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Мэр города Грац Эльке Кер уже призвала к полному запрету на частное оружие. "Лицензии на оружие выдаются слишком быстро", - заявила она после трагедии, добавив, что дело будет изучено, и пробелы будут устранены.

Местные СМИ предположили, что учебное заведение было не готова к нападению такого масштаба, поскольку случаи стрельбы в школах в Австрии редки. Директор департамента общественной безопасности Франц Руф заявил, что будет начато расследование, чтобы выяснить, как школы могут лучше применять профилактические и защитные меры, чтобы избежать подобных трагедий в будущем.

Канцлер Австрии Кристиан Штокер назвал трагедию "непостижимой".

"Школы должны оставаться местами мира - местами, где дети могут расти и учиться", - сказал он.

Правительство добавило, что для поддержки жертв и их семей были созданы многочисленные кризисные группы, а также открыта горячая линия для пострадавших.

"Школа должна быть безопасным местом для всех, где ученики могут развиваться. Каждый, кто нуждается в помощи после сегодняшнего преступления, должен ее получить", - сказал министр образования Кристоф Видеркер.