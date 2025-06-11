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Илон Маск сожалеет о "некоторых" своих постах в соцсетях о Дональде Трампе

АРХИВ. Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции с Илоном Маском в Овальном кабинете Белого дома, 30 мая 2025 года
АРХИВ. Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции с Илоном Маском в Овальном кабинете Белого дома, 30 мая 2025 года Авторское право АР
Авторское право АР
By Tamsin Paternoster
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На прошлой неделе Маск и Трамп вступили в перепалку, поводом к которой стала бюджетная политика президента США.

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Илон Маск заявил в среду, что сожалеет о некоторых своих постах о президенте США Дональде Трампе во время их перепалки в социальных сетях на прошлой неделе.

"Я сожалею о некоторых своих постах о президенте на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко", - заявил техномиллиардер на своей платформе X.

Однако он не уточнил, о каких именно записях идет речь.

Недавние союзники начали словесную войну на прошлой неделе после того, как Маск назвал "большой, красивый законопроект", по выражению Трампа, о налоговых льготах и сокращении расходов "отвратительной мерзостью".

В серии постов в соцсети X Маск предположил, что торговые пошлины Трампа приведут к рецессии, призвал к импичменту президента и намекнул, что тот связан с осужденным в прошлом сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Белый дом опроверг эти утверждения.

Позже Маск удалил некоторые сообщения, включая то, в котором он призывал к импичменту.

Трамп, в свою очередь, заявил, что Маск "сошел с ума", и пригрозил расторгнуть федеральные контракты техномагната, в том числе со SpaceX и Tesla.

В понедельник Трамп заявил журналистам, что не планирует прекращать работу Starlink - компании спутникового интернета, принадлежащей SpaceX, - в Белом доме. Однако он сказал, что может переместить красную Tesla, купленную у Маска, за пределы здания.

"У нас были хорошие отношения, и я просто желаю ему всего хорошего", - сказал Трамп.

Маск оказал Трампу значительную финансовую поддержку на выборах в 2024 году, пожертвовав около 277 миллионов долларов (242 млн евро) в течение избирательного цикла.

Он был основателем и единственным спонсором суперкомитета политических действий Трампа, который занимался мобилизацией избирателей в ключевых штатах.

После переизбрания Трампа Маск возглавил так называемый Департамент эффективности правительства (DOGE), где провел реструктуризацию нескольких федеральных агентств с целью сокращения государственных расходов и повышения эффективности.

Маск покинул администрацию в конце прошлого месяца, сославшись на желание вернуться к своим деловым начинаниям и разочарование реакцией на его усилия по сокращению расходов в DOGE.

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