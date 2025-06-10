Сухопутный караван отправился в сектор Газа из Туниса в знак протеста против израильской блокады

РЕКЛАМА

В понедельник из столицы Туниса в сектор Газа отправилась колонна автобусов и частных автомобилей в знак протеста против израильской блокады палестинской территории.

Участники планируют пересечь Ливию по прибрежной дороге до Каира, а затем добраться до пограничного перехода Рафах на границе между Египтом и сектором Газа.

Организаторы акции заявили, что не везут помощь в Газу, а хотят совершить "символический акт" прорыва блокады, чтобы привлечь внимание к гуманитарному кризису.

В состав группы входят активисты, юристы и медицинские работники из Северной Африки. Тунисские группы гражданского общества заявили, что их цель - потребовать "немедленного снятия несправедливой осады сектора". Они утверждают, что правительства арабских стран не приложили достаточных усилий для прекращения войны между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС, которая управляет сектором Газа.

После почти трехмесячной блокады Газы, направленной на оказание давления на ХАМАС, Израиль в прошлом месяце начал ввозить некоторую базовую помощь.

Караван под названием "Сумуд" организован при поддержке Координационного комитета совместных действий в поддержку Палестины в Тунисе, организаторы заявляют об участии тысяч добровольцев. К нему присоединились также активисты из стран региона.

Тунисское информационное агентство TAP сообщает, что несколько национальных организаций выразили свою поддержку этой инициативе и принимают в ней активное участие. Среди них - Тунисский всеобщий союз труда (UGTT), Тунисская лига по правам человека (LTDH), Национальная секция юристов, Тунисский форум по экономическим и социальным правам (FTDES), отделение молодых тунисских врачей и Палата врачей Туниса, сообщает агентство TAP.

Организаторы заявили, что до отправления колонны они планировали пересечение границы с соответствующими властями, но

Пропалестинские активисты из стран Северной Африки не ожидают, что их колонну пропустят в Газу. В состав каравана вошли делегации из Мавритании, Марокко и Алжира.

ООН и гуманитарные организации предупреждают о голоде в секторе Газа, если блокада не будет снята и Израиль не прекратит свое военное наступление.

Конвой отправился в путь в тот момент, когда коалиция "Флотилия свободы" - судно с гуманитарной помощью, отплывшее из Сицилии. Накануне в международных водах его остановили израильские военные.

Находившиеся на борту, в том числе шведская активистка Грета Тунберг, были задержаны и будут депортированы на родину. Власти Израиля назвали эту флотилию "пиар-акцией" и заявили, что ее участникам перед отправкой на родину покажут видео со зверствами, которые совершали боевики ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

Израиль и Египет вводят разную степень блокады Газы с тех пор, как радикальная исламистская ХАМАС захватил власть у конкурирующих палестинских сил в 2007 году.

Израиль утверждает, что блокада необходима для того, чтобы помешать ХАМАС ввозить оружие, в то время как критики говорят, что она равносильна коллективному наказанию населения Газы.