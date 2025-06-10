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Суд Чешской Республики в понедельник приговорил гражданина Колумбии к 8 годам тюремного заключения за подготовку и совершение диверсий против общественного транспорта в Праге, которые, по мнению официальных лиц, были частично организованы Россией.

Андрес Альфонсо Хос де ла Крус, признавший свою вину, также обязан возместить ущерб в размере 115 000 чешских крон (4 639 евро).

26-летний мужчина был арестован год назад после того, как поджег три городских автобуса на территории автобазы общественного транспорта в пражском районе Кличов. Он записал поджог на видео и скрылся с места преступления, пока рабочие пытались потушить огонь.

Представительница управления общественного транспорта Праги заявила тогда, что пожары нанесли ущерб в размере не менее 200 000 крон (8067 евро).

По данным следствия, Крус получал указания через Telegram, и ему была обещано вознаграждение в несколько тысяч евро для осуществления преднамеренного поджога.

Андрес Альфонсо Хос де ла Крус на скамье подсудимых Petr David Josek/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

После нападения премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что оно, скорее всего, было организовано и финансировалось Москвой.

По словам главы правительства, подобные инциденты являются частью повторяющихся усилий России, направленных на то, чтобы "подорвать доверие граждан к нашему государству".

Кремль отрицает свою причастность к этому инциденту.

Фиала и другие западные чиновники обвиняют Россию в организации десятков нападений по всей Европе с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Эти обвинения накладываются на более ранние инциденты, включая взрыв на чешском складе боеприпасов в 2014 году, организацию которого Прага приписывает российской службе военной разведки ГРУ.