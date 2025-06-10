Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас выступил за демилитаризацию ХАМАС

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Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что ХАМАС "должен сложить оружие" и призвал к развертыванию международных сил для защиты палестинского народа.

В письме, адресованном президенту Франции Эммануэлю Макрону и наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману, Аббас изложил основные шаги, которые, по его мнению, необходимо предпринять для прекращения войны в Газе и достижения мира на Ближнем Востоке.

Эммануэль Макрон и Мухаммед бин Салман будут сопредседателями конференции в Нью-Йорке по урегулированию палестино-израильского конфликта на основе принципа "два государства для двух народов". Конференция стартует 17 июня.

"ХАМАС больше не будет править Газой и должен передать свое оружие и военный потенциал палестинским силам безопасности", — написал Аббас.

Он сказал, что "готов пригласить арабские и международные силы для развертывания в рамках миссии по стабилизации/защите с мандатом Совета Безопасности (ООН)".

"Мы готовы заключить в четкие и обязывающие сроки и при международной поддержке, надзоре и гарантиях мирное соглашение, которое положит конец израильской оккупации и решит все нерешенные вопросы статуса", — указал Аббас.

"Хамас должен немедленно освободить всех заложников и пленных", — добавил он.

В своем заявлении Елисейский дворец приветствовал конкретные и беспрецедентные обязательства, демонстрирующие реальную готовность двигаться к реализации решения о двух государствах.

Макрон заявил, что он полон решимости» признать палестинское государство, но также выдвинул несколько условий, включая демилитаризацию ХАМАС.

В своем письме Аббас подтвердил свою приверженность реформированию Палестинской администрации и подтвердил свое намерение провести президентские и всеобщие выборы в течение года под международной эгидой.

Палестинская администрация находится под давлением арабских и западных государств, требующих проведения значительных реформ.