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Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас выступил за демилитаризацию ХАМАС

Махмуд Аббас, глава Палестинской автономии
Махмуд Аббас, глава Палестинской автономии Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All right reserved
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All right reserved
By Euronews и agences
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"ХАМАС больше не будет управлять Газой. Группировка должна передавать свое оружие и военный потенциал палестинским силам безопасности ", - заявил Махмуд Аббас.

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Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что ХАМАС "должен сложить оружие" и призвал к развертыванию международных сил для защиты палестинского народа.

В письме, адресованном президенту Франции Эммануэлю Макрону и наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману, Аббас изложил основные шаги, которые, по его мнению, необходимо предпринять для прекращения войны в Газе и достижения мира на Ближнем Востоке.

Эммануэль Макрон и Мухаммед бин Салман будут сопредседателями конференции в Нью-Йорке по урегулированию палестино-израильского конфликта на основе принципа "два государства для двух народов". Конференция стартует 17 июня.

"ХАМАС больше не будет править Газой и должен передать свое оружие и военный потенциал палестинским силам безопасности", — написал Аббас.

Он сказал, что "готов пригласить арабские и международные силы для развертывания в рамках миссии по стабилизации/защите с мандатом Совета Безопасности (ООН)".

"Мы готовы заключить в четкие и обязывающие сроки и при международной поддержке, надзоре и гарантиях мирное соглашение, которое положит конец израильской оккупации и решит все нерешенные вопросы статуса", — указал Аббас.

"Хамас должен немедленно освободить всех заложников и пленных", — добавил он.

В своем заявлении Елисейский дворец приветствовал конкретные и беспрецедентные обязательства, демонстрирующие реальную готовность двигаться к реализации решения о двух государствах.

Макрон заявил, что он полон решимости» признать палестинское государство, но также выдвинул несколько условий, включая демилитаризацию ХАМАС.

В своем письме Аббас подтвердил свою приверженность реформированию Палестинской администрации и подтвердил свое намерение провести президентские и всеобщие выборы в течение года под международной эгидой.

Палестинская администрация находится под давлением арабских и западных государств, требующих проведения значительных реформ.

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