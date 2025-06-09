Запрет Трампа на въезд в США граждан из 12 стран вступил в силу

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В понедельник вступил в силу запрет на въезд в США граждан 12 стран, введенный американским президентом Дональдом Трампом.

В число 12 стран вошли Афганистан, Мьянма, Чад, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен. Частично ограничены въезды для граждан Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы.

В среду Трамп предупредил, что в список могут быть добавлены новые страны, поскольку "угрозы возникают по всему миру".

Запрет вступил в силу более чем через восемь лет после того, как в 2017 году Трамп впервые заблокировал въезд гражданам преимущественно мусульманских стран, что вызвало хаос в многочисленных аэропортах и привело к многомесячным судебным тяжбам.

Эксперты ожидают, что этот запрет - более широкий и тщательно проработанный - выдержит судебные преследования, в том числе из-за того, что он сосредоточен на процессе получения виз.

Запрет не отменяет визы, выданные гражданм стран, включенным в список, однако, если заявитель не соответствует узким критериям для исключения из запрета, с понедельника заявление будет отклонено.

Граждане с ранее выданными визами смогут въехать в США даже после вступления запрета в силу.

Решение вступило в силу на фоне массовых акций протеста в в Лос-Анджелесе против депортационных рейдов. Трамп приказал развернуть Национальную гвардию, против чего выступил губернатор Калифорнии.

Политика Белого дома направлена в первую очередь против граждан Гаити и Афганистана, хотя и делает исключения для тех, кто тесно сотрудничал с правительством США во время войны, длившейся два десятилетия.

Она также вводит более строгие меры в отношении граждан Венесуэлы, которые в последние месяцы подвергаются усиленному давлению со стороны администрации Трампа, включая внезапные депортации в тюрьму в Сальвадоре, которые привели к судебному разбирательству.

Эта мера вызвала осуждение со стороны групп, которые оказывают помощь беженцам и помогают им в переселении. "Эта политика направлена не на обеспечение национальной безопасности, а на сеяние раскола и очернение общин, которые ищут безопасности и возможностей в Соединенных Штатах", - заявила Эбби Максман, президент Oxfam America.

Трамп обосновал запрет тем, что некоторые страны "плохо" проверяют паспорта и другие государственные документы или исторически отказываются принимать своих граждан.

Он также связал запрет с терактом в Колорадо, в результате которого ранения получили более 10 человек, заявив, что это подчеркивает опасность, которую представляют собой посетители, просрочившие визы в США. Обвиняемый в нападении мужчина родом из Египта - страны, не включенной в список Трампа.