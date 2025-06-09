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Россия атаковала Украину почти 500 беспилотниками и ракетами, нанеся крупнейший удар с начала войны

Люди на станции метро, используемой в качестве бомбоубежища, во время атаки российских беспилотников в Киеве, 6 июня 2025 года.
Люди на станции метро, используемой в качестве бомбоубежища, во время атаки российских беспилотников в Киеве, 6 июня 2025 года. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Sasha Vakulina
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В ночь на понедельник Россия выпустила 499 беспилотников и ракет по Украине, атаковав и западные регионы страны. Киев нейтрализовал большинство целей, включая баллистические ракеты "Кинжал".

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В общей сложности 499 беспилотников и ракет выпустила Россия в понедельник в ходе очередной массированной ночной атаки по Украине.

Согласно официальному заявлению украинских сил противовоздушной обороны, 479 из них были сбиты.

Как сообщается, в ходе рекордной серии ударов Москва выпустила 479 ударных беспилотников типа "Шахед" и БПЛА-имитаторов, 4 баллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 10 крылатых ракет Х-101, три крылатые ракеты Х-22, две противорадиолокационные ракеты Х-31П и одну крылатую ракету Х-35.

По имеющимся данным, Украина нейтрализовала 479 из этих целей, сбив 292 и заглушив 187 с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Начальник службы связи с общественностью командования Воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат заявил, что основной мишенью российской атаки был один из оперативных аэродромов Украины.

В течение всей ночи ВВС Украины объявляли воздушную тревогу, предупреждая несколько регионов об угрозе применения баллистических ракет и ударных беспилотников типа "Шахед".

В вечернем обращении в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский также призвал украинцев обращать особое внимание на предупреждения о воздушных налетах в ближайшие дни.

По его словам, Киев продолжает работать над укреплением противовоздушной обороны Украины: "Нам срочно нужны позитивные сигналы от Соединенных Штатов относительно систем противовоздушной обороны - мы все еще ждем ответа на наш запрос о закупке систем, которые могут помочь".

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Помимо Киева, последние атаки России были направлены на Западную Украину. По меньшей мере один человек был ранен в городе Ровно на северо-западе страны, недалеко от границы с Беларусью.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило, что подняло в воздух истребители в ответ на российские воздушные атаки на западе Украины.

В понедельник днём российские войска атаковали центральную часть Краматорска в Донецкой области, применив беспилотник типа "Молния". Власти города об этом сообщили:

"По состоянию на 14:20 информации о пострадавших нет. Однако в результате удара повреждены многоквартирные жилые дома".

Последствия нападения уточняются. На месте работают аварийные и коммунальные службы.

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