"Флотилия свободы". Париж требует возвращения шести французских граждан, арестованных Израилем

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Париж потребовал от Израиля немедленно освободить французских граждан, задержанных у берегов Газы на судне с гуманитарной миссией. Заявление последовало через несколько часов после того, как израильская армия перехватила яхту Madleen, пытавшуюся добраться до палестинского анклава. На борту находилось 12 активистов, включая евродепутата от Палестины Риму Хассан и шведку Грету Тунберг.

Яхта под британским флагом, управляемая пропалестинской организацией Freedom Flotilla Coalition (FFC), везла символический груз и намеревалась привлечь внимание международной общественности к гуманитарному кризису в Газе.

Группа, управлявшая яхтой, утверждает, что арест был произведен в международных водах, и осуждает его как нарушение морского права.

Израильские власти сопроводили судно в порт Ашдод.

Париж требует консульской защиты для своих граждан

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к немедленному возвращению шести французских пассажиров судна.

"Президент Республики попросил как можно скорее разрешить возвращение во Францию шести наших граждан, чье судно было перехвачено у берегов сектора Газа израильскими властями", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро попросил Израиль предоставить пассажирам консульскую защиту, чтобы обеспечить их безопасность.

"Наше консульство попросило предоставить возможность посетить наших граждан, как только они достигнут порта Ашдод, чтобы проверить их положение и способствовать их скорейшему возвращению во Францию", - сказал Барро.

Глава французской дипломатии сообщил, что МИД предупреждал участников операции о риске, которому они подвергаются, пытаясь попасть в Газу.

Вскоре после перехвата судна Madleen израильские власти опубликовали видео. На кадрах запечатлен момент раздачи пассажирам судна еды и воды. В заявлении, сопровождающем видео, говорится, что все пассажиры яхты находятся в безопасности.

"Шоу закончилось", - заявили в министерстве иностранных дел Израиля, которое осудило операцию, назвав ее "провокацией СМИ" в "рекламных целях".

МИД Испании вызвал в понедельник временного поверенного в делах посольства Израиля в Мадриде Дана Пораза. На борту судна Madleen, находился испанский активист и военно-морской механик Серхио Торибио.

В адрес французского евродепутата звучит критика

Яростная приверженность Римы Хассан, члена Европарламента, делу Газы часто подвергается критике. В феврале юрист и евродепутат, родившаяся в 1992 году в лагере беженцев в Сирии, вызвала бурную реакцию, когда заявила, что ХАМАС осуществляет"законные действия с точки зрения международного права".

"Вопрос международного права - это компас, и все должны придерживаться его: законность вооруженной борьбы в условиях колонизации предельно ясна, и это моя позиция", - сказала она в интервью Sud Radio.

Министр внутренних дел Бруно Реталло сигнализировал прокуратуре об этом заявлении. Такие ультраправые деятели, как Марион Марешаль и Жан-Филипп Танги, даже призвали лишить Риму Хассан гражданства. "Это невозможно, я родилась без гражданства", - скзала Хассан.

В то же время Хассан назвала "военными преступлениями" злодеяния, совершенные ХАМАС в Израиле 7 октября 2023 года. Тогда погибли более 1200 человек, в подавляющем большинстве - мирные жители.

Несколько французских левых партий призывают к демонстрациям

"Непокоренная Франция", членом которой является Рима Хассан, осудила арест 12 сотрудников гуманитарных организаций и активистов движения за мир, назвав его незаконным.

Лидер депутатов НФ Матильда Пано также считает официальную реакцию Франции неадекватной.

Радикальная левая партия призвала международное сообщество "решительно осудить" этот арест, а своих сторонников принять участие в митинге, который состоится в понедельник в 18:00 на площади Республики в Париже.

Обеспечить безопасность членов экипажа призвала лидер "Экологов" Марин Тонделье.

"То, что государство, возглавляемое человеком, разыскиваемым МУС , взяло на себя смелость арестовать 6 французских граждан, включая члена Европейского парламента, врача, журналиста, многое говорит о мире, в котором мы живем", - заявила она.

Наконец, представитель Социалистической партии Йоханна Роллан осудила"новое нарушение международного права израильским правительством".

"Правительства не могут молчать. Международное сообщество не может больше смотреть на это сквозь пальцы. Блокада гуманитарной помощи должна быть прекращена", - сказала Роллан.