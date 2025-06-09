Иран утверждает, что получил ядерные секреты Израиля. Доказательств Тегеран не предоставил

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Тегеран утверждает, что в его руках находятся документы, касающиеся ядерной программы Израиля. Об этом заявил в воскресенье министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб, не предоставив никаких доказательств.

По словам Хатиба, иранская разведка получила огромное количество документов, содержащих секретную информацию об оборонительных возможностях Израиля, а также отношениях еврейского государства с США и Европой.

Хатиб, назвал архив "сокровищницей", которая усилит наступательные возможности Ирана. Министр также сообщил, что в ближайшее время часть документов будет обнародована.

В 2022 году Хатиб попал под санкции Минфина США за предполагаемое участие в кибершпионаже.

Эсмаил Хатиб. 21 мая 2024 г. AP Photo

США и их западные союзники давно обвиняют Исламскую Республику в стремлении получить ядерное оружие. Тегеран это отрицает, настаивая на том, что его атомная программа преследует исключительно мирные цели.

В начале июня Вашингтон заявил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф направил иранским властям подробное и приемлемое предложение по ядерной программе Тегерана. Как сообщается, оно предусматривает, что Иран сможет продолжать обогащать уран до низких значений в течение периода, длительность которого будет определена позднее. Однако 7 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не должен заниматься обогащением урана, иначе Тегеран будут ждать последствия со стороны Вашингтона.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что условия, выдвигаемые США для урегулирования проблемы ядерной программы Тегерана, противоречат иранским интересам. В понедельник 9 июня представитель МИД Ирана сообщил, что Тегеран вскоре передаст встречное предложение по ядерной сделке Соединенным Штатам через Оман.