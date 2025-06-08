РЕКЛАМА

Министр обороны Исраэль Кац заявил в воскресенье, что Израиль не позволит никому прорвать морскую блокаду палестинской территории, которая, по его словам, направлена на то, чтобы помешать ХАМАС ввозить оружие.

В своем сообщении на платформе X Кац объявил, что дал указание израильским силам обороны "принять меры, чтобы не допустить флотилию ненависти "Мадлин", на борту которого находятся 12 пропалестинских активистов, в том числе экозащитница Грета Тунберг, к побережью полосы: "Вам следует повернуть назад - потому что вы не достигнете Газы".

I have instructed the IDF to act to prevent the "Madeleine" hate flotilla from reaching the shores of Gaza - and to take whatever measures are necessary to that end. To the anti-Semitic Greta and her fellow Hamas propaganda spokespeople, I say clearly: You should turn back...

Судно, которым управляет коалиция "Флотилия свободы", отплыло из Сицилии в минувшее воскресенье с целью прорвать морскую блокаду Газы и доставить гуманитарную помощь, а также привлечь внимание общественности к растущему гуманитарному кризису в палестинском анклаве.

Активисты заявили, что планируют достичь территориальных вод Газы уже в воскресенье.

Среди прочих на борту судна находится Рима Хассан, французский депутат Европарламента палестинского происхождения. Ей запрещен въезд в Израиль из-за несогласия с политикой еврейского государства в отношении палестинцев.

На борту также находится звезда "Игры престолов" Лиам Каннингем.

После трехмесячной полной блокады, направленной на оказание давления на ХАМАС, Израиль в прошлом месяце начал ввозить в Газу некоторые виды базовой помощи, но гуманитарные работники предупреждают о голоде, если блокада и война не прекратятся.

В прошлом месяце попытка "Флотилии свободы" добраться до Газы по морю провалилась после того, как другое судно группы было атаковано двумя беспилотниками в международных водах у Мальты. Группа обвинила Израиль в нападении, в результате которого была повреждена передняя часть судна.

Израиль отверг эти обвинения.