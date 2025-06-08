Израиль окончательно подтвердил гибель лидера ХАМАС

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Власти Израиля окончательно подтвердили гибель лидера группировки ХАМАС Мохаммеда Синвара. Его тело было обнаружено в подземном командном пункте в Секторе Газа, доставлено в Израиль и опознано.

О ликвидации Синвара в результате авиаудара ЦАХАЛ сообщил ещё в конце мая.

Мохаммед возглавлял ХАМАС с осени прошлого года, когда был ликвидирован предыдущий руководитель, его старший брат Яхья Синвар.

На этом фоне в Секторе Газа по меньшей мере четыре человека стали жертвами стрельбы, открытой израильскими солдатами возле пункта распределения продовольственной помощи.

Такие пункты открыты в Газе гуманитарным фондом, созданным при поддержке США. Израильские солдаты обеспечивают лишь охрану мест раздачи.

В ЦАХАЛ подтвердили, что открывали огонь по подозрительным людям, которые пытались приблизиться к солдатам в то время, когда раздача помощи не производилась.