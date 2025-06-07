Сальвадорец, депортированный "по ошибке", вернулся в США, где его ждёт суд

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После нескольких месяцев юридических споров Килмар Абрего Гарсия, 29-летний сальвадорец, "ошибочно" депортированный администрацией Трампа в марте прошлого года, в пятницу вернулся в Соединённые Штаты. Но не свободным человеком: власти предъявили ему обвинения в организации масштабной операции по контрабанде людей, в результате которой иммигранты попадали в США нелегально.

По сообщениям местных СМИ, судебное разбирательство назначено на 13 июня. Тогда же Абрего Гарсия должен ответить, признаёт ли он себя виновным.

До этого момента он будет находиться под федеральным арестом.

"У этого человека ужасное прошлое, и я вижу, что было принято решение вернуть его, показать всем, насколько ужасен этот парень", – заявил Дональд Трамп журналистам на борту самолета Air Force One, добавив, что решение о возвращении Абрего Гарсии было принято Министерством юстиции (цитата по Reuters).

По словам главы ведомства, генерального прокурора Пэм Бонди, если Абрего Гарсию признают виновным, то после отбытия наказания он будет выслан обратно в Сальвадор.

"Так выглядит американское правосудие", – добавила Бонди.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в своём посте на платформе X заявила, что Гарсия "ощутит на себе всю силу американского правосудия". Она назвала его "нелегальным иностранным террористом, членом банды и торговцем людьми".

Обвинительное заключение Минюста доказывает, что не в меру ретивые демократы ошибались, а их стенографисты из фальшивых новостных СМИ в очередной раз выставили себя дураками. Абрего Гарсия никогда не был невинным "человеком из Мэриленда". Он (...) всю свою жизнь издевался над невинными людьми, особенно над женщинами и наиболее уязвимыми слоями населения Кэролайн Ливитт пресс-секретарь Белого дома

Абрего Гарсии 29 лет. Его жена и маленький ребенок, проживающие в Мэриленде, – граждане США.

Администрация Трампа ранее заявила, что Абрего Гарсия был членом банды MS-13 – его адвокаты и члены семьи эти обвинения отрицают.

По данным американских СМИ, всё началось после того, как когда дорожный патруль Теннесси остановил его автомобиль в 2022 году, заподозрив его в торговле людьми.

В отчёте, опубликованном Министерством внутренней безопасности (DHS) в апреле, говорится, что Абрего Гарсия так и не был обвинён в совершении преступления, а офицеры позволили ему ехать дальше, предупредив лишь о просроченных водительских правах.

Документ указывает на то, что он ехал с группой людей из Техаса в Мэриленд через Миссури, якобы чтобы доставить своих спутников на стройку.

Дженнифер Васкес Сура, жена Килмара Абрего Гарсия, выступает на пресс-конференции в защиту мужа. Jose Luis Magana/AP

Жена Абрего Гарсиа в своём заявлении после публикации отчёта в апреле утверждала, что он иногда перевозил группы рабочих между строительными площадками, "поэтому вполне вероятно, что его могли остановить, когда он ехал с другими людьми в автомобиле".

"Ему не было предъявлено никаких обвинений, и он не был привлечён к ответственности за какие-либо правонарушения", – подчеркнула она.

Несмотря на это, по информации ряда СМИ, в прошлом месяце федеральный суд в Нэшвилле "тайно" обвинил Абрего Гарсию в перевозке нелегальных иммигрантов и преступном сговоре.

Обвинительное заключение по делу Килмара Абрего Гарсии, 6 июня 2025 года. AP Photo/Jon Elswick

Согласно обвинительному заключению Минюста, которое было обнародовано в пятницу и с которым ознакомился телеканал ABC News, незаконная деятельность Абрего Гарсии "продолжалась почти десять лет и включала в себя перевозку [по территории США] тысяч граждан из Мексики и стран Центральной Америки, в том числе детей, в обмен на тысячи долларов".

Через несколько часов после возвращения на территорию США Абрего Гарсия предстал перед судом Нэшвилла, и новое слушание было назначено на 13 июня.

В случае признания его виновным он может быть приговорён к десяти годам тюрьмы за каждого перевезённого человека – наказание, которое "продлится до конца жизни обвиняемого", отмечает New York Times.

Борьба ветвей власти

Дело Абрего Гарсии стало символом противостояния между президентом Трампом и судебной властью, которая заблокировала ряд программ президента.

После того как адвокаты сальвадорца оспорили основания для его депортации, Верховный суд США обязал администрацию Трампа содействовать его возвращению.

Абрего Гарсия вновь оказался в США через несколько дней после того, как администрация Трампа выполнила решение суда о возвращении гражданина Гватемалы, депортированного в Мексику, несмотря на опасения, что ему там могут причинить вред.

Этот человек, указанный в судебных документах как O.C.G., стал первым, кого вернули под стражу в США после депортации с начала второго срока Дональда Трампа.