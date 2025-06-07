Польша: 30 000 человек остались без электричества после урагана

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Власти Польши сообщают, что около 30 000 человек остались без электричества в разных районах страны после того, как сильный ветер повалил деревья и оборвал линии электропередачи.

Инцидент стал очередным проявлением экстремальной погоды, наблюдавшейся по всей стране, особенно на юге, где проливные дожди, порывистый ветер, скорость которого достигала 80 км/ч, и крупный град нанесли ущерб фасадам жилых домов и сельскохозяйственных построек.

На западе Польши местами за 10 минут выпало до 10 литров осадков на квадратный метр.

По сообщениям, спасатели работают над устранением последствий непогоды с вечера четверга.

Пресс-секретарь Государственной пожарной службы в Кельце сообщил, что в ведомство поступило в несколько раз больше вызовов, чем обычно.

"В обычном режиме мы проводим более 2 000 выездов по всей стране, а тут только на территории Свентокшиского воеводства их было более 200", – отметил старший капитан Марцин Баюр.

Большинство инцидентов было зарегистрировано в Малопольше, Силезии и Люблинском воеводстве на юге страны.

По словам местных властей, были затоплены дома и подвалы, поваленные деревья перекрыли дороги и повредили инфраструктуру.

Марек Ямборский, мэр гмины Коцмыжув-Любожица в Малопольском воеводстве, сообщил, что ураган оставил в регионе обширные разрушения.

"У нас очень большой ущерб. Это касается и муниципальных зданий, и частных домов, и дорог, поломаны деревья, есть затопления. Так что работы на данный момент очень много", – рассказал он.

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В Польше около 10% населения проживает в зонах, подверженных наводнениям, и учёные предупреждают, что из-за изменения климата риск затопления жилых зданий может увеличиться в семь раз.

По данным польской полиции, в сентябре прошлого года в результате сильных наводнений на юго-западе страны погибли по меньшей мере девять человек.

В пятницу Институт метеорологии и водного хозяйства Польши выпустил штормовое предупреждение первой степени для большей части страны, включая юг Нижней Силезии, из-за сильного ветра. Ведомство предупредило, что возможны штормы с градом, а порывы ветра могут достигать 85 км/ч.5 км/ч.

Кроме того, национальная метеослужба объявила предупреждение второй степени для части Подкарпатского воеводства на юго-востоке страны из-за сильной жары.

Непогода также затронула соседнюю Беларусь. Ливни с грозами накрыли Минск, Гродно и другие города. В ряде районов улицы оказались в воде, а автомобили – в ловушке из-за падения деревьев. Повреждены крыши частных домов, нежилых зданий и гаражей.