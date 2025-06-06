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Сотни нелегальных мигрантов прибывают к берегам Крита и Гавдоса в течение последних недель

стоковая фотография
стоковая фотография Авторское право Petros Giannakouris/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Petros Giannakouris/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Ioannis Karagiorgas
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В то время как в восточной части Эгейского моря ситуация спокойная, у Гавдоса и Крита постоянно замечают мигрантов, пытающихся перебраться в Европу.

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Еще один день десятки и даже сотни нелегальных мигрантов были замечены к югу от греческих островов Гавдос и Крит и спасены экипажем грузового судна и сотрудниками европейского агентства Frontex при содействии береговой охраны Греции.

Торговцы людьми переправляют мигрантов в Европу по этому маршруту все чаще, поскольку поток из Турции на восточные острова Эгейского моря был остановлен.

В пятницу утром 100 человек были доставлены в порт Агия Галини на Крите. 69 их них были подняты на борт грузового судна под флагом Барбадоса, а несколько часов спустя еще 31 человек был спасен сотрудниками Frontex.

Мигранты сотнями прибывают к острову Гавдос уже несколько недель. Береговая охрана пытается справиться с потоком нелегалов и проводит операции по задержанию торговцев людьми.

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