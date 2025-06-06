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Израиль нанес удары по целям "Хезболлах" в Бейруте

Последствия удара
Последствия удара Авторское право AP Photo/Hassan Ammar
Авторское право AP Photo/Hassan Ammar
By Euronews
Опубликовано
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"Террористическая организация "Хезболлах" создает проблемы для ливанского государства и тем самым препятствует выполнению договоренностей", - заявили в ЦАХАЛ, сообщив, что удар был нанесен по производству беспилотников.

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Израильские военные нанесли удары по нескольким объектам в южных пригородах Бейрута, где, по их словам, находились подземные сооружения, используемые воздушными силами радикального шиитского движения "Хезболлах" - "Отрядом 127" - для производства беспилотников.

Перед ударами, которые начались после 22:00 в четверг, в ЦАХАЛ заявили, что "установлено, что авиационное подразделение "Хезболлах" работает над созданием многих тысяч БПЛА под руководством и при финансировании иранских террористических чиновников".

"Эта деятельность является вопиющим нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном. Террористическая организация "Хезболлах" создает проблемы для ливанского государства и тем самым препятствует выполнению договоренностей", - заявили в ЦАХАЛ.

Перед ударом израильские военные выпустили предупреждение об эвакуации гражданских лиц, находящихся в непосредственной близости от зданий.

Израильские официальные лица утверждают, что удары, которые наносятся после подписанного при посредничестве США соглашения о прекрещении огня, направлены на то, чтобы не дать "Хезболлах" перегруппироваться.

Ливанская армия осуждает такие удары, предупредив, что они ослабляют ее роль в контроле за соблюдением перемирия, и добавив, что в конечном итоге она может приостановить сотрудничество с комитетом по контролю за соблюдением перемирия.

В четверг премьер-министр Ливана Наваф Салам в телеобращении по случаю 100 дней с момента вступления в должность сообщил , что ливанские вооруженные силы ликвидировали "более 500 военных позиций и складов оружия", принадлежащих боевикам "Хезболлах" на юге страны.

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