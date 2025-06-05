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Дональд Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран и ввел частичные ограничения для жителей еще 7 государств.

В число этих стран входят Афганистан, Мьянма, Чад, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен.

В дополнение к запрету, который вступает в силу в следующий понедельник, будут введены повышенные ограничения для граждан Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы.

"Я должен действовать, чтобы защитить национальную безопасность и национальные интересы Соединенных Штатов и их народа", - говорится в заявлении Трампа.

Список составлен на основании распоряжения, которое Трамп издал в день инаугурации 20 января и которое предписывает государственному департаменту, министерству внутренней безопасности и директору национальной разведки составить отчет о "враждебном отношении" к США и о том, представляет ли въезд в страну из определенных стран риск для национальной безопасности.

Во время своего первого срока Трамп в январе 2017 года издал указ, запрещающий въезд в США гражданам семи преимущественно мусульманских стран - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

Это был один из самых хаотичных и запутанных моментов его первого президентства. Путешественников из этих стран либо не пускали на рейсы в США, либо задерживали в американских аэропортах после приземления.

Среди них были студенты и преподаватели, а также бизнесмены, туристы и люди, навещающие друзей и родственников.

Указ, который часто называют "мусульманским запретом" или "запретом на въезд", неоднократно изменялся в ходе судебных разбирательств, пока в 2018 году Верховный суд не поддержал одну из его версий.

Запрет затронул различные категории путешественников и иммигрантов из Ирана, Сомали, Йемена, Сирии и Ливии, Северной Кореи, а также некоторых государственных служащих Венесуэлы и членов их семей.

Трамп и другие защищали первоначальный запрет по соображениям национальной безопасности, утверждая, что он был направлен на защиту страны и не был основан на антимусульманских предубеждениях.