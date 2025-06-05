Президент США "закрыл" Гарвард для иностранных студентов

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Президент США Дональд Трамп на шесть месяцев ограничил въезд в страну иностранным студентам для обучения в Гарвардском университете и участии в программах обмена. Этот шаг стал последней атакой действующей администрации на старейший и самый богатый университет США.

В указе, подписанном в среду, Трамп заявил, что разрешение Гарварду продолжать принимать иностранных студентов в своем кампусе, в штате Массачусетс, ставит под угрозу национальную безопасность.

"Я решил, что въезд определенной категории иностранных граждан наносит ущерб интересам Соединенных Штатов, поскольку, по моему мнению, поведение Гарварда сделало его неподходящим местом для иностранных студентов и исследователей", - написал Трамп в указе.

Митинг студентов и преподавателей Гарварда, 17 апреля 2025 г. AP/Copyright 2025 The AP. All Rights Reserved.

На прошлой неделе федеральный суд запретил Министерству внутренней безопасности препятствовать обучению иностранных студентов в Гарварде. Однако в своем указе Трамп ссылается на федеральный закон, который дает президенту право блокировать въезд иностранцев, чье присутствие в стране может нанести ущерб интересам и безопасности Соединенных Штатов.

Он использовал те же полномочия, когда объявил, что гражданам 12 стран будет запрещено посещать США, а для граждан еще семи стран будут введены ограничения.

Митинг студентов и преподавателей Гарварда, 17 апреля 2025 г. AP/Copyright 2025 The AP. All Rights Reserved.

В заявлении, сделанном в среду вечером, университет сообщил, что будет продолжать защищать своих иностранных студентов. "Это еще один незаконный ответный шаг, предпринятый администрацией в нарушение прав Гарварда на Первую поправку", - заявили представители университета.

Напряженность между властями и учебным заведением возникла из-за отказа Гарварда подчиниться ряду требований, выдвинутых федеральным правительством. Ситуация обострилась после того, как Министерство внутренней безопасности заявило, что Гарвард отказался предоставить документы, связанные с неправомерным поведением иностранных студентов. Гарвард заявил, что выполнил запрос, но в Белом доме сочли ответ недостаточным.

Митинг студентов и преподавателей Гарварда, 17 апреля 2025 г. AP/Copyright 2025 The AP. All Rights Reserved.

После нападения ХАМАС на Израиль и ответных действий ЦАХАЛ в секторе Газа ведущие университеты США охватила волна протестов. В вузах настаивают на том, что в кампусах были приняты адекватные меры, протесты не привели к жертвам и погромам, а в отношении зачинщиков были предприняты адекватные административные меры.

Администрация Трампа потребовала внести ряд изменений в политику и управление Гарварда, назвав его "очагом либерализма" и обвинив в терпимости к проявлениям антисемитизма. Гарвард отверг эти требования, заявив, что они нарушают автономию университета и представляют угрозу свободе всех университетов и высших учебных заведений США.

Что касается иностранных студентов, уже обучающихся в Гарварде - а их в настоящее время насчитывается около 6 800 человек, - то, по словам Трампа, госсекретарь США Марко Рубио определит, следует ли аннулировать их визы.