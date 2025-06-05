В США арестован предполагаемый соучастник теракта у клиники ЭКО в Палм-Спрингс

РЕКЛАМА

В США арестован мужчина, который, по мнению ФБР, сотрудничал с террористом, взорвавшим автомобиль возле клиники по лечению бесплодия в Палм-Спрингс, штат Калифорния.

32-летний Дэниел Парк был взят под стражу во вторник вечером в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке после того, как его экстрадировали из Польши, куда он бежал через четыре дня после теракта.

В среду он впервые предстал перед федеральным судом в Бруклине, сообщили официальные лица.

Парк обвиняется в поставке химикатов для изготовления взрывчатки. Он отправил более 80 кг нитрата аммония Гаю Барткусу, устроившему взрыв в Палм-Спрингс в прошлом месяце, заявил прокурор по Центральному округу Калифорнии Билл Эссайли на пресс-конференции в среду.

Правоохранительные органы обследуют автомобиль после взрыва, Палм-Спрингс, Калифорния, 17 мая 2025 года, AP/AP

За несколько дней до взрыва Парк заказал ещё 40 кг селитры, которые были отправлены на калифорнийский адрес террориста за несколько дней до взрыва, пояснил Эссайли.

По версии следствия, подозреваемый годами скупал в Интернете аммиачную селитру – химическое вещество, которое может использоваться для изготовления взрывчатки. В начале года Парк также пробыл около двух недель в доме Барткуса в Твентинайн-Палмс, расположенном менее чем в 100 км к северо-востоку от Палм-Спрингс.

Как утверждается, за три дня до визита Барткус изучал, "как создать мощную бомбу с использованием аммиачной селитры и топлива".

По словам членов семьи устроившего взрыв, во время пребывания Парка у Барткуса мужчины "проводили эксперименты" в комнате и гараже.

Пожарный на месте взрыва в Палм-Спрингс. Eric Thayer/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

По словам Акила Дэвиса, помощника директора ФБР, в гараже Барткуса было обнаружено "большое количество химических прекурсоров и лабораторное оборудование".

Преступники руководствовались "проморталистской и антинаталистской идеологией"

По данным ФБР, Парк и Барткус познакомились на интернет-форумах, посвященных антинаталистскому движению, их сблизило разделяемое убеждение, "что люди не должны существовать".

Сторонники антинатализма выступают против деторождения и роста населения. По словам представителей властей, Барткус намеренно выбрал в качестве мишени клинику, предоставляющую услуги, помогающие забеременеть, включая экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

Повреждённое здание в Палм-Спригс. Eric Thayer/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Следователи не сообщили, собирался ли Барткус покончить с собой во время нападения и почему он выбрал именно это учреждение. По словам ФБР, он также пытался вести прямую трансляцию взрыва, но ему это не удалось.

Согласно судебным документам, Парк часто писал на антинаталистском форуме Reddit на протяжении почти десяти лет. В 2016 году он говорил о привлечении других людей в "движение".

"Когда люди потеряны и сбиты с толку, смерть – это всегда вариант", – якобы писал он.

Совсем недавно, в марте этого года, Парк написал в группе, что ищет соратников-антинаталистов в Вашингтоне и окрестностях, чтобы "начать протесты или другие очные мероприятия". Однако это сообщение не вызвало никакого общественного отклика.

Парку грозит до 15 лет тюрьмы

В результате теракта, совершённого 17 мая в Палм-Спрингс, к востоку от Лос-Анджелеса, погиб один человек – сам предполагаемый исполнитель, 25-летний Гай Эдвард Барткус. Кроме того, четыре человека получили ранения, а медицинскому центру был нанесён значительный материальный ущерб.

После теракта предполагаемый поставщик селитры Дэниел Парк бежал из страны сначала в Данию, а затем в Польшу, где и был арестован властями по запросу ФБР.

"Привнесение хаоса и насилия в учреждение, существующее для помощи женщинам и матерям, – это особенно жестокое и отвратительное преступление, поражающее самое сердце нашей общей человечности", – написала на платформе X генеральный прокурор США Пэм Бонди.

"Мы благодарны нашим партнёрам в Польше, которые помогли вернуть этого человека в Америку, и мы будем преследовать его по всей строгости закона", –добавила она.

В случае вынесения обвинительного приговора сообщнику террориста грозит максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы в федеральной тюрьме, сообщил Минюст США.