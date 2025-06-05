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Хадж под палящим солнцем

Мусульманские паломники идут вокруг Каабы в Большой мечети во время ежегодного паломничества Хадж в священном для мусульман городе Мекка, Саудовская Аравия, среда, 4 июня 2025 года.
Мусульманские паломники идут вокруг Каабы в Большой мечети во время ежегодного паломничества Хадж в священном для мусульман городе Мекка, Саудовская Аравия, среда, 4 июня 2025 года. Авторское право AP Photo/Amr Nabil
Авторское право AP Photo/Amr Nabil
By Evelyn Ann-Marie Dom и AP
Опубликовано
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Саудовская Аравия, принимающая полтора миллиона паломников, озабочена их защитой от жары. В прошлом году солнце убило там 1300 человек.

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В Саудовской Аравии время Хаджа – паломничества мусульман в Мекку - сопровождается опасной для здоровья жарой. Метеослужба предупреждает, что температура воздуха в районе мусульманских святынь Мекки превышает 40 градусов. Паломникам, а их в королевство прибыло полтора миллиона - рекомендовано оставаться в кондиционируемых палатках с десяти утра до четырех часов дня, когда жара достигает пика. Их также снабжают информационным буклетом с рекомендациями о том, что надеть и взять с собой и как распознать симптомы перегрева и обезвоживания.

Власти надеются избежать повторения трагедии прошлого года, когда во время Хаджа в Мекке погибли 1300 человек: в святых местах и в очередях к ним паломникам было негде спрятаться в тень. Правда, в 2024-м воздух был еще на 10 градусов теплее.

Паломники прячутся от солнца под зонтами, 15 июня 2024 года.
Паломники прячутся от солнца под зонтами, 15 июня 2024 года. Rafiq Maqbool/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Паломничество в Мекку - один из "пяти столпов ислама", то есть обязанностей верующего. Считается, что совершить его хотя бы раз в жизни обязан каждый. Время Хаджа рассчитывается по лунному мусульманскому календарю, второй год подряд оно выпало на июнь.

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