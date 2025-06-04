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Президент Украины Зеленский назвал российский меморандум ультиматумом

Президент Украины Владимир Зеленский общается с журналистами во время пресс-конференции в Киеве, Украина, в среду, 4 июня 2025 года.
Президент Украины Владимир Зеленский общается с журналистами во время пресс-конференции в Киеве, Украина, в среду, 4 июня 2025 года. Авторское право Evgeniy Maloletka/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Evgeniy Maloletka/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By David O'Sullivan и AP
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Украинский лидер назвал российский меморандум о прекращении огня ультиматумом. Зеленский сказал, что ни Киев, ни кто-либо еще, не будут относиться к документу всерьез.

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал тескт российского меморандума о прекращении огня. Он сказал, что ни Киев, ни кто-либо еще не будут воспринимать документ всерьез, поскольку он является ультиматумом.

"Максимальным ультиматумом" Зеленский назвал пункт российского меморандума, в котором Москва требует международно-правового признания российскими украинских Крыма, а также Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, и вывода подразделений ВСУ с этих территорий. "Это точно противоречит Уставу ООН, здравому смыслу и Конституции Украины", - указал украинский лидер.

Владимир Зеленский, президент Украины: "Нам не нужно ждать от Путина того времени, когда он будет готов к миру. И от него мы не можем ждать инициативы по продвижению к миру. Мы просто должны оказывать на него давление. И тогда, возможно, мы добьемся мира".

Зеленский назвал переговоры в Стамбуле "искусственной дипломатией", призванной отсрочить введение санкций и убедить США в том, что Россия настроена на диалог.

По словам украинского лидера, переговоры "имеют то же содержание и дух", что и бесплодные переговоры, проходившие в турецком городе в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину.

Зеленский заявил, что не видит смысла в продолжении нынешнего формата переговоров, и сказал, что хочет прекращения огня с Россией перед потенциальной встречей с Путиным, в которой, возможно, примет участие и президент США Дональд Трамп.

По словам Зеленского, Украина готова провести переговоры в любом месте, включая Стамбул, Ватикан или Швейцарию, начиная со следующего понедельника, и предупредил, что сохранение тупиковой ситуации чревато затягиванием войны с Россией, которая длится уже четвертый год.

Позднее российский лидер Владимир Путин выразил сомнение в возможности проведения таких переговоров на фоне недавних атак украинских военных.

В мае Зеленский также приглашал Путина встретиться в Стамбуле, но тот не захотел приехать, отправив в Турцию делегацию более низкого уровня.

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