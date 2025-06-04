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Трамп и Путин поговорили по телефону

Трамп и Путин поговорили по телефону 4 июня
Трамп и Путин поговорили по телефону 4 июня Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
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По словам Трампа, "это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру" и что Путин угрожает "ответить на недавнее нападение на аэродромы".

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Президенты США и России в среду вечером провели телефонный разговор.

Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что "это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру".

"Президент Путин действительно сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнее нападение на аэродромы", - заявил Трамп.

Он также сообщил, что обсудил с Путиным переговоры с Ираном.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп "обсудили восстановление российско-американского сотрудничества в различных сферах". Слова Ушакова чиновника цитируют российские информагентства.

"Президенты обменялись мнениями по поводу перспектив восстановления российско-американского сотрудничества в различных областях, которое, по мнению двух президентов, имеет огромный потенциал", - сказал Ушаков.

Помощник президента РФ также сообщил журналистам, что Дональд Трамп считает, в переговорах между США и Ираном по иранской ядерной программе "возможно, необходимо содействие со стороны России и он будет признателен, если бы Россия могла бы соответственным образом отработать с иранской стороной".

"Лидеры условились продолжить и далее контакты по украинскому сюжету, в том числе и на высшем уровне, также и на других уровнях и по другим каналам", - сообщил Ушаков.

Комментируя атаку украинских дронов на стратегическую авиации РФ, Ушаков заявил: "Эта тема действительно обсуждалась. Я что мог - по этой теме уже сказал. Что Трамп категорически подчеркнул, дескать, американская сторона украинскими соответствующими органами не была проинформирована об этом заранее".

Ранее в среду Путин провел брифинг с министрами правительства, на котором обвинил власти Украины в "терроризме" и пригрозил остановить переговоры.

При этом Путин не упомянул о дерзкой операции Украины против российских военных аэродромов, сославшись лишь на подрыв мостов в Курской и Брянской областях.

"Это, безусловно, террористический акт. И решения о совершении подобных преступлений, конечно, принимались в Украине на политическом уровне", - заявил он.

Путин также дал понять, что не собирается прекращать огонь, на чем настаивает Украина и ее союзники.

"О чем тут говорить? Как можно вести переговоры с теми, кто опирается на террор?" - сказал он.

В понедельник в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между Украиной и Россией, в ходе которого не было достигнуто значительного прорыва на пути к прочному прекращению огня.

Однако обе стороны договорились об очередном обмене военнопленными.

Во время переговоров в Стамбуле Украина также передала московским чиновникам список сотен украинских детей, насильно депортированных Россией.

"Мы говорим о сотнях детей, которых Россия незаконно депортировала, насильно перевезла или удерживает на временно оккупированных территориях. Мы ждем ответа. Мяч находится в суде России", - написал в Telegram глава канцелярии президента Украины Андрей Ермак.

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