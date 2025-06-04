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В центре Москвы на Ярославском вокзале группа бородатых мужчин на глазах у прохожих похитила человека. По свидетельствам очевидцев, его схватили внутри здания, протащили через весь воказал, а затем затолкали в багажник автомобиля "Мерседес" с синей мигалкой и увезли.

Мужчина звал на помощь, объясняя окружающим, что это не полиция его задерживает, но похитителям никто не противодействовал. Очевидцы говорят, что нападавшие говорили с чеченским акцентом и, вероятно, были вооружены.

Позже в соцсетях появились сообщения о личности похищенного мужчины. Им, по данным "Осторожно, новости", оказался предприниматель Арег Щепихин из Химок.

Он называет себя бизнесменом, героем России и топ-менеджером. Мужчина якобы записал несколько очень странных роликов и разместил в соцсетях. На одном из них он оскорбил чеченский народ, Аллаха и Коран.

Официальных комментариев по поводу инцидента от правоохранительных органов пока не последовало.