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В центре Москвы на глазах у прохожих похитили человека, "оскорблявшего мусульман"

На Ярославском вокзале в Москве группа мужчин похитила человека
На Ярославском вокзале в Москве группа мужчин похитила человека Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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Мужчина, которого группа мужчин затолкала в багажник черного "Мерседеса" и увезла в неизвестном направлении, регулярно записывал видео с оскорблениями мусульман

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В центре Москвы на Ярославском вокзале группа бородатых мужчин на глазах у прохожих похитила человека. По свидетельствам очевидцев, его схватили внутри здания, протащили через весь воказал, а затем затолкали в багажник автомобиля "Мерседес" с синей мигалкой и увезли.

Мужчина звал на помощь, объясняя окружающим, что это не полиция его задерживает, но похитителям никто не противодействовал. Очевидцы говорят, что нападавшие говорили с чеченским акцентом и, вероятно, были вооружены.

Позже в соцсетях появились сообщения о личности похищенного мужчины. Им, по данным "Осторожно, новости", оказался предприниматель Арег Щепихин из Химок.

Он называет себя бизнесменом, героем России и топ-менеджером. Мужчина якобы записал несколько очень странных роликов и разместил в соцсетях. На одном из них он оскорбил чеченский народ, Аллаха и Коран.

Официальных комментариев по поводу инцидента от правоохранительных органов пока не последовало.

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