Фонд помощи Газе приостановил доставку продовольствия

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Фонд помощи Газе, поддерживаемый США и Израилем, приостановил доставку продовольствия палестинцам после того, как появились сообщения об убитых в результате серии обстрелов вблизи пунктов раздачи.

В Фонде заявили, что ведут переговоры с израильскими военными о том, как улучшить меры безопасности.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что во вторник военные произвели предупредительные выстрелы вблизи центра помощи по подозреваемым, "которые представляли угрозу для израильских сил, находясь далеко от того места, где они должны были находиться".

Израиль также заявляет, что группировка ХАМАС преувеличивает данные о жертвах.

В среду израильские военные предупредили, что жителям сектора Газа запрещено приближаться к распределительным пунктам, а дороги, ведущие туда будут считаться "зонами боевых действий".

Международные гуманитарные организации обеспокоены ухудшением условий в секторе Газа. В ООН заявляют,что все население этой территории по-прежнему находится под угрозой голода.

ООН отказалась участвовать в новой системе распределения помощи вместе с Фондом, заявив, что тот нарушает гуманитарные принципы, поскольку дает Израилю контроль над тем, кто получает помощь, и требует, чтобы палестинцы ездили за поставками только в три центра.

Ранее в этом году Израиль ввел полную блокаду на поставки продовольствия и других товаров в Газу на два с половиной месяца, после чего в мае ослабил ограничения.

В начале года эксперты по гуманитарным вопросам предупреждали, что сектору грозит голод, если Израиль не снимет блокаду и не прекратит возобновленную военную кампанию, начавшуюся в марте.