Ракетный удар РФ по центру города Сумы: погибли по меньшей мере три человека

РЕКЛАМА

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, во вторник во вторник российские силы нанесли удар по центру украинского города Сумы, погибли не менее трех человек, ранения получили 25 человек, в том числе трое детей, трое взрослых находятся в тяжелом состоянии.

Согласно результатам предварительного расследования, Россия нанесла удар по городу реактивными системами залпового огня большой дальности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по крайней мере одна из ракет не взорвалась и пробила стену девятиэтажного жилого дома.

"Россияне нанесли жестокий удар по Сумам, выпустив из реактивной артиллерии прямой удар по городу и его обычным улицам. Это было полностью преднамеренное нападение на гражданских лиц", — говорится в заявлении Зеленского.

Сумская областная военная администрация сообщила, что в результате ударов пострадали медицинское учреждение, автомобили и жилые дома.

"Уже одно это говорит все, что нужно знать о так называемом «желании» России положить конец этой войне", — добавил президент Украины, призвав США и Европу усилить давление на Москву, поскольку "не проходит и дня, чтобы Россия не наносила удары по украинским городам и селам".

Сумская область на северо-востоке Украины граничит с Курской и Белгородской областями России. Близость к границе делает ее постоянным объектом российских артиллерийских обстрелов и неоднократных нападений.

В последнее время российские войска активизировали боевые действия вдоль границы Сумской области. Ранее Зеленский предупреждал, что Россия сосредоточила на этом участке границы около 50 000 военнослужащих, стремящихся вторгнуться через эту часть границы и создать 10-километровую буферную зону.

Ночные атаки российских беспилотников на Украину продолжаются

За ночь Россия запустила 112 беспилотников по Украине, включая БПЛА типа "Шахед".

Согласно официальному заявлению, военно-воздушным силам удалось сбить 60 беспилотников, 15 беспилотников были перехвачены средствами радиоэлектронной борьбы или исчезли с радаров, не причинив никакого ущерба.

В результате атаки пять человек получили ранения на юге Одесской области. В результате удара беспилотника также возник пожар на продовольственном складе и повреждены жилые дома и автомобили.

По данным местных властей, в результате ударов российских беспилотников и ракет по Сумской области пострадали четыре человека. В соседней Харьковской области в результате ночного нападения погибли по меньшей мере три человека.

На юге Украины российские беспилотники нанесли удар по зданию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и служебным автомобилям в Запорожской области.