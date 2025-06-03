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Израиль проверит обвинения ХАМАС в расстреле шедших за гумпомощью

Палестинцы толкаются в поисках пожертвованной еды на общественной кухне в Хан-Юнисе, южная часть сектора Газа, в понедельник, 2 июня 2025 года.
Палестинцы толкаются в поисках пожертвованной еды на общественной кухне в Хан-Юнисе, южная часть сектора Газа, в понедельник, 2 июня 2025 года. Авторское право Abdel Kareem Hana/ AP
Авторское право Abdel Kareem Hana/ AP
By يورونيوز
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По данным подконтрольных группировке ХАМАС источников, близ Рафаха погибли палестинцы, шедшие за гумпомощью.

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Подконтрольные ХАМАС источники в секторе Газа сообщают об обстреле израильской армией людей, шедших по направлению к пункту раздачи гумпомощи близ Рафаха. По их данным, есть многочисленные убитые и раненые.

Командование Израиля сообщило, что патруль заметил группу, которая отклонилась от согласованного маршрута и шла на военных с неизвестными мотивами. Был открыт предупредительный огонь, затем произведены выстрелы. ЦАХАЛ в курсе сообщений о жертвах и проводит расследование.

Израиль отрицает, что препятствует доступу палестинцев к местам раздачи продуктов, открытыми новым Гуманитарным фондом помощи Газе, который в ООН назвали произраильским.

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