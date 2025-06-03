Израиль проверит обвинения ХАМАС в расстреле шедших за гумпомощью

РЕКЛАМА

Подконтрольные ХАМАС источники в секторе Газа сообщают об обстреле израильской армией людей, шедших по направлению к пункту раздачи гумпомощи близ Рафаха. По их данным, есть многочисленные убитые и раненые.

Командование Израиля сообщило, что патруль заметил группу, которая отклонилась от согласованного маршрута и шла на военных с неизвестными мотивами. Был открыт предупредительный огонь, затем произведены выстрелы. ЦАХАЛ в курсе сообщений о жертвах и проводит расследование.

Израиль отрицает, что препятствует доступу палестинцев к местам раздачи продуктов, открытыми новым Гуманитарным фондом помощи Газе, который в ООН назвали произраильским.