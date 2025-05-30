Зеленский провел "хорошую встречу" с сенаторами США Грэмом и Блюменталем

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Сенат США на следующей неделе может приступить к рассмотрению законопроекта о введении дополнительных санкций против РФ, а также ограничительных мер в отношении стран, которые покупают российскую нефть, пишут украинские СМИ.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский принял в Киеве сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя, которые являются соавторами законопроекта.

На встрече обсуждалось ужесточение санкций против России, координация дипломатических усилий для достижения мира и развитие двусторонних отношений между Украиной и США.

Ужесточение санкций против РФ

Инициированный сенаторами Линдси Грэмом (республиканец от Южной Каролины) и Ричардом Блюменталем (демократ от Коннектикута) двухпартийный законопроект может затронуть российские банки и другие организации, поддерживающие войну против Украины, а также страны, компании и физические лица, которые ведут бизнес с РФ.

Согласно проекту закона, на импорт из любой страны, которая "сознательно продает, снабжает, передает или покупает нефть, уран, природный газ, нефтепродукты или нефтехимическую продукцию, происходящие из РФ" могут быть введены пошлины в размере 500 процентов.

Крупнейшими покупателями российских энергоносителей являются Китай, Индия и Турция.

Законопроект об ужесточении санкций против РФ поддерживают 82 сенатора из 100.

Новый раунд переговоров в Стамбуле не принесет результата?

На встрече с сенаторами Владимир Зеленский отметил, что Украина готова к проведению конструктивных переговоров 2 июня в Стамбуле.

При этом украинский лидер отметил, что Россия демонстрирует стремление к миру лишь в заявлениях, а на деле готовится к проведению новых наступательных операций и усиливает воздушные атаки на города Украины.

По мнению Зеленского, важно усилить санкции против энергетического и банковского секторов РФ, а также снизить предельную цену на российскую нефть до $30.

Сенатор Линдси Грэм также выразил сомнение, что новый раунд переговоров в Стамбуле принесет положительные результаты.

"Я не верю, что Россия заинтересована в мире. Пока мы говорим, они накапливают войска вдоль границы Украины для контрнаступления летом или осенью. Когда они говорят о мире, они затягивают переговоры", - цитируют Грэма украинские СМИ.

После визита в Киев сенатор посетит Францию и Германию, где намерен "настойчиво призвать европейских союзников снизить верхний ценовой предел" на российскую нефть.

Сенатор также намерен обратиться к ОПЕК увеличить выработку нефти и снизить цену.

Зеленский поблагодарил американских партнеров за инициативу с законопроектом и "другие рычаги, которые можем использовать, чтобы принудить Россию к миру".

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Двухнедельный срок

"Я ожидаю, что на следующей неделе Сенат начнет продвигать санкционный закон. Члены Палаты представителей уже готовы действовать", - подчеркнул Грэм.

Он напомнил, что по словам президента Дональда Трампа, следующие "полторы-две недели будут определяющими".

Ранее, отвечая на вопрос о двухпартийной инициативе ужесточения санкций в отношении РФ, пресс-секретарь Белого дома Кэролин Ливитт заявила, что президент США "четко дал понять, что хочет видеть мирное соглашение путем переговоров", но считает разумным "держать все варианты на столе".

В понедельник, 2 июня в Стамбуле пройдет новый раунд прямых переговоров между Украиной и Россией.