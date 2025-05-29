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Апелляционный суд США восстановил пошлины Дональда Трампа

Суд восстановил пошлины Трампа
Суд восстановил пошлины Трампа Авторское право Gene J. Puskar/AP Photo
Авторское право Gene J. Puskar/AP Photo
By Euronews
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Апелляционный суд США восстановил пошлины на импорт, введенные Дональдом Трампом. Ранее Суд по вопросам международной торговли их заблокировал, посчитав незаконными.

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Федеральный апелляционный суд США восстановил американские пошлины на ввоз товаров из-за границы, введенные в апреле президентом Дональдом Трампом.

Суд также постановил, что обе стороны должны предоставить письменные аргументы своей позиции: истцы до 5 июня, администрация — до 9 июня.

Накануне Федеральный суд по вопросам международной торговли США заблокировал большинство новых тарифов, посчитав, что американский президент превысил свои полномочия, а пошлины в отношении большинства стран мира — незаконны.

Согласно его вердикту, Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях, на который ссылался Дональд Трамп, увеличивая санкции, не позволяет главе государства вводить пошлины, так как согласно Конституции, исключительными полномочиями по регулированию торговли с другими странами обладает Конгресс, а не президент.

Иск подала некоммерческая юридическая фирма Liberty Justice Center от имени пяти предприятий малого бизнеса, импортирующих товары из стран, на которые распространяются пошлины.

Администрация Трампа подала апелляцию на решение суда уже через несколько минут после его публикации.

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