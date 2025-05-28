Россия стянула под Сумы более 50 000 солдат - Зеленский

РЕКЛАМА

Россия стягивает 50 000 солдат на границу с северо-восточной Сумской областью Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, утверждая, что это попытка Москвы создать 10-километровую буферную зону в данном районе.

"Сейчас они стягивают войска в направлении Сум, более 50 000. Мы это понимаем, но у нас там есть успехи", — заявил Зеленский в среду, добавив, что Россия также стягивает свои "лучшие войска" в соседнюю Курскую область.

За последние несколько недель Москва активизировала военные усилия в направлении Сумской области Украины.

Киев подтвердил, что российским войскам удалось захватить четыре села недалеко от границы региона с Россией. Губернатор Сумской области заявил, что жители этих населенных пунктов давно эвакуированы, и угрозы мирным жителям нет.

Около 56 000 мирных жителей были эвакуированы из региона на фоне эскалации российской агрессии, ежедневных атак и обстрелов, сообщил Олег Григоров.

Харьков также под прицелом Москвы

Киев неоднократно заявлял, что Россия планировала начать наступление в Сумской области уже в 2024 году, но план был сорван вторжением Украины в Курскую область России.

Недавно украинские военные также предупредили, что Россия может готовить новые атаки на Харьков, поскольку Москва сосредоточила свои войска вблизи границы с регионом.

Андрей Помагайбус, начальник штаба 13-й Хартийской бригады Национальной гвардии Украины, заявил, что Россия пытается перебросить войска ближе к линии соприкосновения, но пока не смогла провести атаки.

Украинские военнослужащие 127-й бригады территориальной обороны ведут огонь по российским позициям под Харьковом, 16 мая 2025 г. AP Photo

Москва неоднократно заявляла о планах по созданию буферной зоны между Украиной и Россией в этом районе.

В прошлый четверг президент России Владимир Путин обратился к своему правительству, заявив: "Принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности. Наши вооруженные силы в настоящее время выполняют эту задачу".

Его слова прозвучали после того, как чиновники в Курской области России призвали ужесточить меры пограничного контроля. Путин отметил, что зона будет проходить вдоль Курской, Белгородской и Брянской областей, которые граничат с Сумской, Харьковской и Черниговской областями Украины.

Российская военная мобилизация продолжается

По словам украинских военных, Россия готовится к новому наступлению, возможно, летом. Боевые действия активизировались на всех участках украинской линии фронта, протянувшейся более чем на 1000 километров по многим регионам страны.

Во вторник Зеленский заявил, что Россия ежемесячно мобилизует в свои вооруженные силы от 40 000 до 45 000 человек, а Украина - от 25 000 до 27 000.

Президент Украины заявил, что это еще один показатель того, что Москва активизирует свои военные действия, несмотря на многочисленные призывы Киева, Брюсселя и Вашингтона согласиться на безусловное прекращение огня в качестве первого шага к мирному соглашению.

РЕКЛАМА

"Когда США подают сигналы о том, что они хотят сделать что-то позитивное с Россией, тогда Россия усиливает мобилизацию", - сказал Зеленский.

В понедельник Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что Россия уже потеряла почти 1 миллион военнослужащих в ходе тотальной войны против Украины.

Специальный представитель США по Украине Кит Келлог заявил, что, по оценкам Вашингтона, общие потери с обеих сторон с момента полномасштабного вторжения России в Украину превысили 1 миллион человек.