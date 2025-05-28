Десятки людей получили ранения во время распределения гуманитарной помощи в Газе

РЕКЛАМА

В секторе Газа в результате израильских ударов в ночь на вторник погибли по меньшей мере шестнадцать человек. Об этом заявил ХАМАС. ЦАХАЛ последние атаки не комментировал.

С утра вторника жители палестинского анклава ожидали открытия центров выдачи продовольствия фондом Гуманитарной помощи Газы. После произошедших накануне беспорядков фонд принял решение усилить охрану. В качестве резервных сил вдали от комплексов будут находится подразделения ЦАХАЛ.

Двадцать седьмого мая, в первый день распределения помощи по новой схеме, тысячи людей устремились к складам с продовольствием. В Рафахе палестинцы прорвали заграждения и ворвались в зону распределения. Некоторые из тех, кто был на месте событий, рассказали AP, что сотни тысяч людей преодолели несколько миль, чтобы добраться до центра помощи, проходя через близлежащие военные позиции. К полудню центр был переполнен, и начались беспорядки: люди срывали ограждения и хватались за оружие.

Региональные СМИ со ссылкой на очевидцев заявили, что сотрудники фонда потеряли контроль над ситуацией, а израильские военные открыли огонь по палестинцам с воздуха. При этом ранения получили около пятидесяти человек.

В ЦАХАЛ заявили, что военные не открывали огонь по центру распределения помощи. "Предупредительная стрельба была произведена вне территории комплекса", — уточнили в армии.

Палестинцы несут пакеты с продовольствием. Сектор Газа, 27 мая 2025 г. Abdel Kareem Hana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем выступлении во вторник вечером признал, что во время раздачи продовольствия произошла "кратковременная потеря контроля", но сказал, что затем он был восстановлен.

Частный Гуманитарный фонд Газы был создан при поддержке США и Израиля. В ООН заявили, что не будут сотрудничать с новой структурой, обвинив ее в сотрудничестве с Израилем и нарушении принципа нейтралитета.

Военную кампанию Израиля в секторе Газа подверг критике глава МИД Италии Антонио Таяни. "Законная реакция израильского правительства на ужасный и бессмысленный теракт принимает драматичные и неприемлемые формы". Глава дипломатии ЕС Кая Каллас обвинила Израиль в непропорциональном применении силы в Газе и призвала к прекращению огня.