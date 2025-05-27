Афины могут ввести новые ограничения на краткосрочную аренду жилья

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Афины, одно из самых популярных туристических направлений в Европе, как ожидается в этом году, примут около 10 миллионов посетителей. Вот уже пять месяцев как здесь действует запрет на выдачу новых лицензий на краткосрочную аренду квартир в центре города. Причина дефицит и дороговизна жилья.

Муниципалитет ежегодно проводит исследование с целью получить данные о туристических потоках во всех районах города, чтобы предотвратить проблемы, связанные с чрезмерным туризмом.

Харис Дукас, мэр Афин: "Мы должны действовать так, как Барселона. Что показало исследование пропускной способности туризма, которое мы провели? Оно показало, что есть 27 перегруженных районов, где не должно быть ни одного лишнего туриста.

Мы также создали Обсерваторию устойчивого туризма, которая проверяет данные каждый день, каждый месяц. У нас плодотворное сотрудничество с отелями. Но я должен сказать, что и с некоторыми платформами, такими как Airbnb. Поэтому мы можем контролировать и перенаправлять потоки туристов. Для нас очень важно быть устойчивым направлением, чтобы у наших граждан была возможность спокойно дышать".

Симела Тухтиду, Euronews: "Есть ли вероятность того, что мера по "замораживанию" выдачи новых лицензий на краткосрочную аренду может быть распространена на другие районы Афин?"

Харис Дукас, мэр Афин: "Конечно, именно этим и занимается Обсерватория. Мы изучаем данные, при необходимости вмешиваемся и вводим новые ограничения".

В районе Псирри и Кумундурос более 90% недвижимости - отели и квартиры, сдаваемые на короткий срок. При этом средняя арендная плата составляет более 1200 евро в месяц - столько же, сколько средняя зарплата. Все больше путешественников ищут жилье в отдаленных от центра Афин районах. И там чиновники следят за тем, чтобы местному населению было достаточно жилья.

Яннис Георгизас, компания по развитию муниципалитета Афин: "Мы будем обрабатывать собранные данные с помощью искусственного интеллекта, а также другими способами. Что может получиться из этого исследования? Мы можем понять, что место, которое имело среднюю заполняемость туристами, начинает становиться "красным" из-за наплыва путешественников. Значит, именно здесь государство должно что-то предпринять. Мы укажем на это".

Симела Тухтиду, Euronews: "В Афинах мы должны действовать так, как если бы мы были Барселоной", - неоднократно повторяет мэр Афин. Это означает, что необходимо своевременно принимать меры, чтобы туризм оставался устойчивым и не ущемлял основные права жителей, такие как доступ к функциональной инфраструктуре и недорогому жилью. С этой целью муниципалитет создал специальную целевую группу для исторического центра Афин, которая будет вмешиваться в ситуации при поступлении жалоб на шумовое загрязнение и антисанитарию".