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Региональные и парламентские выборы в Венесуэле: Мадуро празднует победу, оппозиция – низкую явку

Президент Венесуэлы Николас Мадуро показывает свое удостоверение журналистам после голосования на выборах в законодательные и местные органы власти в Каракасе, Венесуэла, воскресенье, 25 мая 2025 года.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро показывает свое удостоверение журналистам после голосования на выборах в законодательные и местные органы власти в Каракасе, Венесуэла, воскресенье, 25 мая 2025 года. Авторское право Cristian Hernandez/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Cristian Hernandez/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By David O'SullivanAlexander Kazakevich
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По словам лидера оппозиции Марии Корины Мачадо, "более 85% венесуэльцев не подчинились этому режиму" и не пришли на избирательные участки.

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Правящая партия сохранила доминирование в политической жизни Венесуэлы по итогам прошедших в воскресенье региональных и парламентских выборов, отмеченных волной арестов и бойкотом со стороны основных оппозиционных партий, оспаривающих переизбрание Николаса Мадуро в прошлом году.

Национальный избирательный совет, контролируемый чавистами, присудил победу на парламентских выборах коалиции Мадуро во главе с Единой социалистической партией Венесуэлы, набравшей почти 83% голосов.

Партии, не вошедшие в блок Мадуро, получили около 14%.

В 23 из 24 губернаторских округов, где было подсчитано более 90% голосов, также победители кандидаты-чависты.

Оппозиция, возглавляемая Марией Кориной Мачадо, призвала избирателей бойкотировать выборы, назвав их "фарсом", призванным узаконить авторитарное правление.

Власти отчитались о низкой явке (42,66%), при этом Мачадо считает, что тех, кто не пришёл на избирательные участки, ещё больше.

"Более 85 процентов венесуэльцев не подчинились этому режиму и сказали "нет"", заявила она.

Мадуро раскритиковал призывы к бойкоту.

"Те, кто проводил эту кампанию, – ничто, а Венесуэла продолжает свой путь".

Фигура демократического движения Мария Корина Мачадо на акции протеста против переизбрания президента Николаса Мадуро, Каракас, 28 августа 2024 года.
Фигура демократического движения Мария Корина Мачадо на акции протеста против переизбрания президента Николаса Мадуро, Каракас, 28 августа 2024 года.Ariana Cubillos/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Протесты против Мадуро

Всего за два дня до голосования в стране были задержаны не менее 70 человек, которые, по мнению властей, участвовали в заговоре с целью помешать проведению выборов.

Среди задержанных был бывший вице-президент Национальной ассамблеи Хуан Пабло Гуанипа, соратник Марии Корины Мачадо.

Электоральное мероприятие было первым общенациональным голосованием с широким охватом избирателей с тех пор, как Мадуро объявил о победе на президентских выборах 2024 года, что было поставлено под сомнение международными наблюдателями и многими венесуэльцами.

Общенациональный опрос, проведённый в период с 29 апреля по 4 мая венесуэльской компанией Delphos, показал, что только 15,9% избирателей выразили твёрдую уверенность в том, что примут участие в региональных выборах.

Среди тех, кто заявил, что будет голосовать, 74,2% поддержали партию Мадуро и его союзников, и только 13,8% отдали предпочтение двум оппозиционным кандидатам, которые решили не бойкотировать выборы.

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По данным правозащитных групп, после переизбрания Мадуро было задержано более 2 000 человек, включая протестующих, работников избирательных комиссий и политических активистов.

Дополнительные источники • AP

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