Региональные и парламентские выборы в Венесуэле: Мадуро празднует победу, оппозиция – низкую явку

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Правящая партия сохранила доминирование в политической жизни Венесуэлы по итогам прошедших в воскресенье региональных и парламентских выборов, отмеченных волной арестов и бойкотом со стороны основных оппозиционных партий, оспаривающих переизбрание Николаса Мадуро в прошлом году.

Национальный избирательный совет, контролируемый чавистами, присудил победу на парламентских выборах коалиции Мадуро во главе с Единой социалистической партией Венесуэлы, набравшей почти 83% голосов.

Партии, не вошедшие в блок Мадуро, получили около 14%.

В 23 из 24 губернаторских округов, где было подсчитано более 90% голосов, также победители кандидаты-чависты.

Оппозиция, возглавляемая Марией Кориной Мачадо, призвала избирателей бойкотировать выборы, назвав их "фарсом", призванным узаконить авторитарное правление.

Власти отчитались о низкой явке (42,66%), при этом Мачадо считает, что тех, кто не пришёл на избирательные участки, ещё больше.

"Более 85 процентов венесуэльцев не подчинились этому режиму и сказали "нет"", заявила она.

Мадуро раскритиковал призывы к бойкоту.

"Те, кто проводил эту кампанию, – ничто, а Венесуэла продолжает свой путь".

Фигура демократического движения Мария Корина Мачадо на акции протеста против переизбрания президента Николаса Мадуро, Каракас, 28 августа 2024 года. Ariana Cubillos/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Протесты против Мадуро

Всего за два дня до голосования в стране были задержаны не менее 70 человек, которые, по мнению властей, участвовали в заговоре с целью помешать проведению выборов.

Среди задержанных был бывший вице-президент Национальной ассамблеи Хуан Пабло Гуанипа, соратник Марии Корины Мачадо.

Электоральное мероприятие было первым общенациональным голосованием с широким охватом избирателей с тех пор, как Мадуро объявил о победе на президентских выборах 2024 года, что было поставлено под сомнение международными наблюдателями и многими венесуэльцами.

Общенациональный опрос, проведённый в период с 29 апреля по 4 мая венесуэльской компанией Delphos, показал, что только 15,9% избирателей выразили твёрдую уверенность в том, что примут участие в региональных выборах.

Среди тех, кто заявил, что будет голосовать, 74,2% поддержали партию Мадуро и его союзников, и только 13,8% отдали предпочтение двум оппозиционным кандидатам, которые решили не бойкотировать выборы.

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По данным правозащитных групп, после переизбрания Мадуро было задержано более 2 000 человек, включая протестующих, работников избирательных комиссий и политических активистов.