В КНДР задержаны четыре чиновника в связи с аварией эсминца

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В Северной Корее после инцидента с новым эсминцем ВМС, произшедшем в Чхонджине, задержаны четыре человека. Двадцать первого мая при спуске на воду корабль перевернулся и частично затонул.

Лидер КНДР Ким Чен Ын, ставший свидетелем ЧП, как сообщается, был крайне недоволен. Он назвал случившееся позором для страны, и заявил, что ответственные лица проявили преступную халатность.

Центральное телеграфное агентство КНДР уточнило, что в числе взятых под стражу - заместитель заведующего Департаментом оборонной промышленности правящей Трудовой партии Кореи Ри Хён Сон. Именно он, указывает агентство, несет основную ответственность за серьезную аварию. Остальные задержанные - сотрудники верфи.

В Пхеньяне утверждают, что ущерб от аварии незначительный и ремонт эсминца займет всего десять дней. Эксперты с этой оценкой не согласны. Восстановление корабля Ким Чен Ын назвал "политическим вопросом, непосредственно связанным с авторитетом государства".

В прошлом месяце на воду был успешно спущен аналогичный корабль. Ким назвал его строительство "прорывом" в модернизации военно-морских сил Северной Кореи.

Государственные СМИ сообщили, что корабль - самый передовой в стране - предназначен для перевозки современного оружия, включая ядерные ракеты.

Южнокорейские чиновники заявили, что военный корабль, получивший название Choe Hyon, скорее всего, был построен с помощью России.