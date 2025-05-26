Ограничений по дальности на поставляемое Украине оружие больше нет, сказал канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Это означает, что Киев может обороняться, в том числе нанося удары по военным объектам на территории РФ.
Западные союзники сняли ограничения на дальнобойность оружия, которое поставляется Украине, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Мерц отметил, что ограничения сняты не только с немецкого оружия.
"Больше нет никаких ограничений по дальности на поставляемое Украине оружие - ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. Со стороны американцев тоже нет", - сказал немецкий канцлер на форуме, организованном телерадиокомпанией WDR.
Мерц подтвердил, что теперь Киев может обороняться, атакуя военные объекты на территории РФ.
Канцлер Германии отметил, что в то время как Киев использует оружие для поражения российской военной инфраструктуры, Москва продолжает атаковать детские сады, больницы и дома престарелых в украинских городах.
Мерц также сообщил, что вопрос об отмене ограничений стал одной из причин его визита в Киев вместе с лидерами Франции, Великобритании и Польши 10 мая.
Во время этой поездки в столицу Украины он объявил, что последующие переговоры о поставках оружия будут носить конфиденциальный характер.
В прошлом Киев получал ракеты дальнего радиуса действия от США, Великобритании и Франции, но их разрешалось использовать только против вооруженных сил РФ на оккупированных украинских территориях.
Что касается Берлина, то еще до вступления в должность Мерц дал понять, что отменит запрет своего предшественника Олафа Шольца на поставку крылатых ракет Taurus, способных поражать цели на расстоянии 500 километров.
Выступая в понедельник, канцлер Германии отметил: "Никто не может упрекнуть нас в том, что мы не исчерпали все доступные нам дипломатические средства".
Снятие ограничений на использование оружия дальнего радиуса действия "может иметь решающее значение в войне в Украине", пояснил Мерц, добавив, что "страна, которая может противостоять нападающему только на своей территории, не защищает себя должным образом".