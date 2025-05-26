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Западные союзники сняли ограничения на дальнобойность оружия, которое поставляется Украине, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Мерц отметил, что ограничения сняты не только с немецкого оружия.

"Больше нет никаких ограничений по дальности на поставляемое Украине оружие - ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. Со стороны американцев тоже нет", - сказал немецкий канцлер на форуме, организованном телерадиокомпанией WDR.

Мерц подтвердил, что теперь Киев может обороняться, атакуя военные объекты на территории РФ.

Канцлер Германии отметил, что в то время как Киев использует оружие для поражения российской военной инфраструктуры, Москва продолжает атаковать детские сады, больницы и дома престарелых в украинских городах.

Россия безжалостно атакует гражданские цели, бомбит города, детские сады, больницы и дома престарелых. Украина так не поступает. Фридрих Мерц канцлер Германии

Мерц также сообщил, что вопрос об отмене ограничений стал одной из причин его визита в Киев вместе с лидерами Франции, Великобритании и Польши 10 мая.

Во время этой поездки в столицу Украины он объявил, что последующие переговоры о поставках оружия будут носить конфиденциальный характер.

В прошлом Киев получал ракеты дальнего радиуса действия от США, Великобритании и Франции, но их разрешалось использовать только против вооруженных сил РФ на оккупированных украинских территориях.

Что касается Берлина, то еще до вступления в должность Мерц дал понять, что отменит запрет своего предшественника Олафа Шольца на поставку крылатых ракет Taurus, способных поражать цели на расстоянии 500 километров.

Никто не может упрекнуть нас в том, что мы не исчерпали все доступные нам дипломатические средства. Фридрих Мерц канцлер Германии

Выступая в понедельник, канцлер Германии отметил: "Никто не может упрекнуть нас в том, что мы не исчерпали все доступные нам дипломатические средства".

Снятие ограничений на использование оружия дальнего радиуса действия "может иметь решающее значение в войне в Украине", пояснил Мерц, добавив, что "страна, которая может противостоять нападающему только на своей территории, не защищает себя должным образом".