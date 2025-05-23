Украина передала России список военнопленных для обмена 1000 на 1000. Многие украинские солдаты уже более трех лет находятся в российском плену, где их часто пытают, издеваются над ними и предлагают "присоединиться к армии РФ, чтобы затем оккупировать Европу".
Когда на прошлой неделе Украина и Россия договорились об обмене военнопленными по схеме "1000 на 1000", для десятков тысяч украинцев это стало проблеском надежды.
В большинстве случаев семьи и друзья украинских военнопленных не знают, где содержатся их близкие, куда их перемещают, в каких условиях они находятся и даже живы ли они.
Все, что они могут делать, - приходить на обмены пленными с фотографиями своих пропавших родных в надежде, что кто-то из тех, кого обменяли, сможет узнать и дать хоть какую-то информацию семье, если они содержались в одной тюрьме или в одной камере.
На фотографиях пишут имена и фамилии, номер бригады и дату исчезновения, если она известна.
6 мая на обмене присутствовала одна из матерей, давно не получавшая известий от сына. Она держала флаг с его фотографией, надеясь узнать что-нибудь о его судьбе. Один из освобожденных военных узнал молодого человека и сказал ей, что он был в одной камере с пропавшим солдатом, что тот жив и "держится молодцом".
Девять из десяти украинских защитников подвергаются пыткам в российских тюрьмах, переживая физические и моральные истязания, сексуальное насилие, им выносят незаконные приговоры и даже убивают.
Владимир Лабузов, начальник медслужбы 36-й бригады морской пехоты, был одним из них. Он находился в Мариуполе, когда в начале 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение.
Его подразделение защищало осажденный город в течение нескольких недель, пока некоторые из солдат, включая Лабузова, не попали в плен к россиянам в апреле 2022 года.
Лабузов рассказал Euronews, что помимо военных армии Украины Россия удерживает в плену тысячи украинских гражданских лиц, в том числе детей, "которые не имеют никакого отношения к ВСУ, и они должны быть возвращены без каких-либо условий, без каких-либо соглашений".
"Обмен тысяча на тысячу - это хорошо, но хорошо только в том случае, если это исключительно военные", - говорит мужчина.
"Россия не делает никакой разницы между военнослужащими и гражданскими лицами в плену", - поясняет Лабузов, добавив, что большинство гражданских лиц, содержащихся в тюрьмах, были доставлены туда с "территорий, которые РФ якобы освободила и якобы принесла им счастье и свободу". Но обращение к ним такое же, как к военнослужащим".
Точно неизвестно, сколько украинских гражданских лиц содержится в российских тюрьмах, и сколько еще остается под российской оккупацией с аналогичным обращением по отношению к ним.
"Сейчас они поставлены в такие условия, что если ты хочешь просто жить или даже ходить по улицам своих сел, ты должен принять российское гражданство. Без российского гражданства - ты никто, у тебя нет никаких прав", - говорит Лабузов.
По словам Лабузова, если мирные жители не принимают условия или, "не дай Бог, оказывают сопротивление российским войскам", территории просто стираются с лица земли.
"Именно это произошло в Мариуполе, и я лично был свидетелем разрушения этого города. Я был свидетелем уничтожения мирных жителей, я был свидетелем уничтожения городской инфраструктуры", - говорит мужчина.
Затем российские войска сделали то же самое с Авдеевкой, Бахмутом и Соледаром. По словам Лабузова, там "просто ничего не осталось, одни руины".
В многочисленных интервью украинские военнопленные рассказывали, как им неоднократно говорили, что Украины больше не существует, что их страна забыла о них. Лабузов добавил, что им также предлагают перейти на сторону РФ и присоединиться к российским войскам, чтобы потом "вместе идти на Европу".
"Во время одного из допросов эти мучители предложили мне сотрудничество. Сказали: "Присоединяйся к нам, и вместе пойдем на Европу", - вспоминает он.
Лабузов рассказал Euronews, что такое предложение получают почти все украинские военнопленные: "Им говорят: "Переходи к нам, мы "освободим" Украину и идём дальше на Европу".
Лабузов надеется, европейцы будут получать больше информации о тех событиях и ужасах, которые происходят как на территории Украины, так и с украинцами, находящимися в российском плену.