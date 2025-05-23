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Когда на прошлой неделе Украина и Россия договорились об обмене военнопленными по схеме "1000 на 1000", для десятков тысяч украинцев это стало проблеском надежды.

В большинстве случаев семьи и друзья украинских военнопленных не знают, где содержатся их близкие, куда их перемещают, в каких условиях они находятся и даже живы ли они.

Все, что они могут делать, - приходить на обмены пленными с фотографиями своих пропавших родных в надежде, что кто-то из тех, кого обменяли, сможет узнать и дать хоть какую-то информацию семье, если они содержались в одной тюрьме или в одной камере.

На фотографиях пишут имена и фамилии, номер бригады и дату исчезновения, если она известна.

Родственники пропавших без вести и плененных украинских солдат показывают фото военнослужащим, вернувшимся из плена помле обмена, 6 мая 2025 года AP

6 мая на обмене присутствовала одна из матерей, давно не получавшая известий от сына. Она держала флаг с его фотографией, надеясь узнать что-нибудь о его судьбе. Один из освобожденных военных узнал молодого человека и сказал ей, что он был в одной камере с пропавшим солдатом, что тот жив и "держится молодцом".

Девять из десяти украинских защитников подвергаются пыткам в российских тюрьмах, переживая физические и моральные истязания, сексуальное насилие, им выносят незаконные приговоры и даже убивают.

Владимир Лабузов, начальник медслужбы 36-й бригады морской пехоты, был одним из них. Он находился в Мариуполе, когда в начале 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение.

Его подразделение защищало осажденный город в течение нескольких недель, пока некоторые из солдат, включая Лабузова, не попали в плен к россиянам в апреле 2022 года.

Лабузов рассказал Euronews, что помимо военных армии Украины Россия удерживает в плену тысячи украинских гражданских лиц, в том числе детей, "которые не имеют никакого отношения к ВСУ, и они должны быть возвращены без каких-либо условий, без каких-либо соглашений".

"Обмен тысяча на тысячу - это хорошо, но хорошо только в том случае, если это исключительно военные", - говорит мужчина.

"Россия не делает никакой разницы между военнослужащими и гражданскими лицами в плену", - поясняет Лабузов, добавив, что большинство гражданских лиц, содержащихся в тюрьмах, были доставлены туда с "территорий, которые РФ якобы освободила и якобы принесла им счастье и свободу". Но обращение к ним такое же, как к военнослужащим".

Точно неизвестно, сколько украинских гражданских лиц содержится в российских тюрьмах, и сколько еще остается под российской оккупацией с аналогичным обращением по отношению к ним.

"Сейчас они поставлены в такие условия, что если ты хочешь просто жить или даже ходить по улицам своих сел, ты должен принять российское гражданство. Без российского гражданства - ты никто, у тебя нет никаких прав", - говорит Лабузов.

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Если это не геноцид украинской нации, то как тогда трактовать те условия, которые РФ навязывает украинцам на оккупированных территориях? Это одно из явных проявлений геноцида украинского народа. Владимир Лабузов

По словам Лабузова, если мирные жители не принимают условия или, "не дай Бог, оказывают сопротивление российским войскам", территории просто стираются с лица земли.

"Именно это произошло в Мариуполе, и я лично был свидетелем разрушения этого города. Я был свидетелем уничтожения мирных жителей, я был свидетелем уничтожения городской инфраструктуры", - говорит мужчина.

Затем российские войска сделали то же самое с Авдеевкой, Бахмутом и Соледаром. По словам Лабузова, там "просто ничего не осталось, одни руины".

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В многочисленных интервью украинские военнопленные рассказывали, как им неоднократно говорили, что Украины больше не существует, что их страна забыла о них. Лабузов добавил, что им также предлагают перейти на сторону РФ и присоединиться к российским войскам, чтобы потом "вместе идти на Европу".

"Во время одного из допросов эти мучители предложили мне сотрудничество. Сказали: "Присоединяйся к нам, и вместе пойдем на Европу", - вспоминает он.

Лабузов рассказал Euronews, что такое предложение получают почти все украинские военнопленные: "Им говорят: "Переходи к нам, мы "освободим" Украину и идём дальше на Европу".

Лабузов надеется, европейцы будут получать больше информации о тех событиях и ужасах, которые происходят как на территории Украины, так и с украинцами, находящимися в российском плену.