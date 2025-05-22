"А потом художник раскрашивает глаз": как украинцам восстанавливают лица

РЕКЛАМА

Лица многих украинских солдат, получивших ранения на фронте, повреждены осколками беспилотников и артиллерийских снарядов.

Эта клиника в Киеве помогает их восстанавливать, используя передовые технологии для реконструкции анатомии лиц.

Иван Кривальтюк был ранен на войне и сейчас проходит реабилитацию. Сегодня он пришел в клинику, чтобы получить глазной протез.

"Война, - вздыхает Иван. - Взорвался снаряд из танка или артиллерийского орудия. Он упал на землю рядом с домом".

Раненый солдат ВСУ Иван Кривальтюк после операции по восстановлению лица Скриншот видео EVN/SESVT

"Чтобы протез идеально подошел, нужно определить форму, - говорит хирург Дмитрий Филоненко. - Это сложный и длительный процесс, включающий несколько этапов, но он вполне возможен".

После того, как хирург снимет слепок с глаза пациента, художник Павел Зайченко, раскрашивает его специальными красками.

Ранения лица часто встречаются на войне в Украине. До масштабного вторжения большинство пациентов клиники получали травмы в автокатастрофах или на рабочем месте. Сегодня 95 процентов — это солдаты, а остальные — мирные жители, пострадавшие в результате российских ракетных ударов.

"На рану накладывается такая титановая пластина, - объясняет директор фонда "Врачи для героев" Валентина Калиновская. - Она имеет форму, точно соответствующую ране солдата. Затем ее покрывают тканью, которая пришивается. И вы сегодня видели результат. У Ивана остался только небольшой шрам".

По словам Калиновской, восстановление лица помогает пациентам социализироваться и вернуть психологическую устойчивость. "Лицо важно для нашей идентичности и для того, чтобы вписаться в общество", - говорит она.

Художник раскрашивает глазной протез Скриншот видео EVN/SESVT

Для пациентов медицинская помощь бесплатна. Она финансируется фондом "Врачи для героев", который существует на частные пожертвования. На сегодняшний день с его помощью новые лица обрели почти 1700 человек.