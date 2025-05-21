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Скандал в Дженине. Израильтяне выстрелили в воздух, когда дипломаты зашли в запрещенный район

Лагерь в Дженине
Лагерь в Дженине Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By يورونيوز
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Группа международных дипломатов на Западном берегу реки Иордан отклонилась от согласованного с Израилем маршрута. Израильский патруль открыл предупредительный огонь. Пострадавших нет.

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Израильская армия открыла предупредительный огонь в ходе визита международной группы дипломатов в город Дженин на Западном Берегу реки Иордан. По данным израильских СМИ, маршрут делегации из 25 стран был в деталях согласован с военным командование Армии обороны Израиля, однако дипломаты самовольно изменили его и прибыли в район, где им находиться запрещено. Судя по всему, они пытались подойти к лагерю беженцев в Дженине, а находившиеся поблизости израильские военные, не предупрежденные о посещении, выстрелили в воздух. Никто не пострадал. Командование ЦАХАЛ извинилось за причиненные неудобства.

بيان الجيش الإسرائيلي بخصوص إطلاق النار في جنين

Армия обороны Израиля пообещала оперативно связаться с представителями делегации, провести личные беседы с дипломатами и обсудить с ними детали инцидента.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и Кая Каллас призвала Израиль расследовать обстоятельства стрельбы в Дженине, напомнив, что "любая угроза жизни дипломатов недопустима". Накануне Каллас сообщила, что готова пересмотреть соглашение об ассоциации с Израилем в знак несогласия с его военной операций в секторе Газа.

Министерство иностранных дел Палестины также осудило предупредительную стрельбу в Дженине, заявив, что речь идет о нарушении Венской конвенции 1961 года, предусматривающей защиту дипмиссий и делегаций. Ведомство разместило в соцсетях видео, на котором слышны звуки выстрелов на контрольно-пропускном пункте; в описании к ролику речь идет о "попытке запугивания".

الخارجية الفلسطينية تنشر مقطعا مصورا لإطلاق النار على الوفد الدبلوماسي

По данным палестинского информагентства Wafa, в делегации были представители Египта, Иордании, Марокко, Португалии, Китая, Австрии, Бразилии, Турции, Испании, Литвы, Польши, России, Японии, Румынии, Мексики, Канады, Индии, Франции, Великобритании и других стран.

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