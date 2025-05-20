NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Украина поделилась военным опытом с Эстонией в ходе учений "Ёж-2025"

Украинцы поделились с эстонцами современным боевым опытом
Украинцы поделились с эстонцами современным боевым опытом Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Euronews и EEERR
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Украинские военные поделилсь с эстонскими коллегами бесценным боевым опытом, продемонстрировав на совместных учениях "Ёж" цифровую систему управления полем боя Delta. Эстония думает над тем, чтобы принять ее на вооружение на фоне "нарастающей угрозы" со стороны России

РЕКЛАМА

В Эстонии продолжаются учения Сил обороны страны под названием "Ёж" (Siil). В них принимают участия более 16 тысяч солдат стран НАТО, а также Украины.

Украинские военные привезли в Эстонию свою цифровую систему управления полем боя Delta и группу беспилотников, наглядно продемонстрировав методы ведения войны следующего поколения.

За 3 года войны украинцы узнали, сколь важно контролировать зоны у линиии фронта, и в этом им помогают беспилотники.

"Старая тактика дневного маневрирования большими колоннами больше нежизнеспособна на поле боя, - объясняет майор запаса Стен Рейманн. - В худшем случае мы можем потерять целую бригаду к вечеру или, по крайней мере, большую часть ее боевой техники".

Эстонские военные высоко оценили украинскую систему, которая была разработана в реальных боевых условиях, и рассматривают возможность принять ее на вооружение.

"Мы обсуждаем принятие этой системы в Эстонии, но это зависит не от меня. Процедуры управления полем боя необходимо пересмотреть, и Delta это подтверждает. У нас нет возможности разработать такое командное решение самостоятельно, если у нас нет знаний о передовом опыте управления полем боя. А Украинцы уже через это прошли".

"Угроза со стороны России нарастает"

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предупреждает о росте угрозы со стороны России
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предупреждает о росте угрозы со стороны РоссииCopyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Ранее власти Эстонии неоднократно заявляли о нарастающей угрозе со стороны России. А министр обороны страны Ханно Певкур недавно предупредил, что она еще больше возрастет после окончания войны в Украине, поскольку Москва перераспределит свои военные силы.

"Примерно 800000 российских солдат не просто вернутся с фронта домой, чтобы жить на 200 евро в месяц, - считает Певкур. - Им, скорее всего, продолжит платить российская армия; в настоящее время они получают от 2000 до 3000 евро в месяц. Это означает, что угроза для нас возрастет, если боевые действия на Украине прекратятся".

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Россия освободила танкер Green Admire, который был задержан в Балтийском море

Смена вех: впервые за 35 лет Германия – лидер по объёму оборонных расходов в Западной Европе

Глава НАТО обеспокоен ростом военной мощи Китая