Украина поделилась военным опытом с Эстонией в ходе учений "Ёж-2025"

Украинские военные поделилсь с эстонскими коллегами бесценным боевым опытом, продемонстрировав на совместных учениях "Ёж" цифровую систему управления полем боя Delta. Эстония думает над тем, чтобы принять ее на вооружение на фоне "нарастающей угрозы" со стороны России
В Эстонии продолжаются учения Сил обороны страны под названием "Ёж" (Siil). В них принимают участия более 16 тысяч солдат стран НАТО, а также Украины.
Украинские военные привезли в Эстонию свою цифровую систему управления полем боя Delta и группу беспилотников, наглядно продемонстрировав методы ведения войны следующего поколения.
За 3 года войны украинцы узнали, сколь важно контролировать зоны у линиии фронта, и в этом им помогают беспилотники.
"Старая тактика дневного маневрирования большими колоннами больше нежизнеспособна на поле боя, - объясняет майор запаса Стен Рейманн. - В худшем случае мы можем потерять целую бригаду к вечеру или, по крайней мере, большую часть ее боевой техники".
Эстонские военные высоко оценили украинскую систему, которая была разработана в реальных боевых условиях, и рассматривают возможность принять ее на вооружение.
"Мы обсуждаем принятие этой системы в Эстонии, но это зависит не от меня. Процедуры управления полем боя необходимо пересмотреть, и Delta это подтверждает. У нас нет возможности разработать такое командное решение самостоятельно, если у нас нет знаний о передовом опыте управления полем боя. А Украинцы уже через это прошли".
"Угроза со стороны России нарастает"
Ранее власти Эстонии неоднократно заявляли о нарастающей угрозе со стороны России. А министр обороны страны Ханно Певкур недавно предупредил, что она еще больше возрастет после окончания войны в Украине, поскольку Москва перераспределит свои военные силы.
"Примерно 800000 российских солдат не просто вернутся с фронта домой, чтобы жить на 200 евро в месяц, - считает Певкур. - Им, скорее всего, продолжит платить российская армия; в настоящее время они получают от 2000 до 3000 евро в месяц. Это означает, что угроза для нас возрастет, если боевые действия на Украине прекратятся".