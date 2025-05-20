Украина поделилась военным опытом с Эстонией в ходе учений "Ёж-2025"

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В Эстонии продолжаются учения Сил обороны страны под названием "Ёж" (Siil). В них принимают участия более 16 тысяч солдат стран НАТО, а также Украины.

Украинские военные привезли в Эстонию свою цифровую систему управления полем боя Delta и группу беспилотников, наглядно продемонстрировав методы ведения войны следующего поколения.

За 3 года войны украинцы узнали, сколь важно контролировать зоны у линиии фронта, и в этом им помогают беспилотники.

"Старая тактика дневного маневрирования большими колоннами больше нежизнеспособна на поле боя, - объясняет майор запаса Стен Рейманн. - В худшем случае мы можем потерять целую бригаду к вечеру или, по крайней мере, большую часть ее боевой техники".

Эстонские военные высоко оценили украинскую систему, которая была разработана в реальных боевых условиях, и рассматривают возможность принять ее на вооружение.

"Мы обсуждаем принятие этой системы в Эстонии, но это зависит не от меня. Процедуры управления полем боя необходимо пересмотреть, и Delta это подтверждает. У нас нет возможности разработать такое командное решение самостоятельно, если у нас нет знаний о передовом опыте управления полем боя. А Украинцы уже через это прошли".

"Угроза со стороны России нарастает"

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предупреждает о росте угрозы со стороны России Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Ранее власти Эстонии неоднократно заявляли о нарастающей угрозе со стороны России. А министр обороны страны Ханно Певкур недавно предупредил, что она еще больше возрастет после окончания войны в Украине, поскольку Москва перераспределит свои военные силы.

"Примерно 800000 российских солдат не просто вернутся с фронта домой, чтобы жить на 200 евро в месяц, - считает Певкур. - Им, скорее всего, продолжит платить российская армия; в настоящее время они получают от 2000 до 3000 евро в месяц. Это означает, что угроза для нас возрастет, если боевые действия на Украине прекратятся".