Трагедия в Нови-Саде: студенты вышли на очередную акцию протеста

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В Суботице на севере Сербии прошла очередная демонстрация с призывами привлечь к ответственности виновных за обрушение навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где погибли 16 человек.

Безопасность митингующих студентов в городе с 90-тысячным населением обеспечивали мотоциклисты и ветераны.

В Суботицу также прибыли демонстранты из окрестных сельских поселений и из Нови-Сада. Некоторые из них приехали на велосипедах или пришли пешком, так как полиция перекрыла движение на большинстве дорог, ведущих в центр города.

Хотя корреспонденту Euronews удалось поговорить только с одним из ветеранов, который сказал, что не участвует в демонстрации, а пришел "защитить детей". Тем не менее другие участники митинга рассказали Euronews, что эти люди, как правило, раненые в южнославянских войнах, получают от государства унизительно низкую зарплату и поэтому возмущены режимом президента Сербии Александра Вучича.

Все идет под уклон

"Эта страна катится вниз уже тридцать лет, — сказала Euronews венгерская женщина средних лет, работающая на почте в одной из деревень Воеводины. — Они отняли у нас лучшие тридцать лет жизни, 80% наших детей покинули страну. Нам нужно что-то менять, потому что мы не можем больше отдавать свои жизни".

Женщина в возрасте около тридцати лет рассказала Euronews, что считает коррупцию самой большой проблемой. Она винит в ней Александра Вучича. Сама она не живет в стране уже десять лет, но ее удивила динамика нынешних протестов, поэтому она вернулась домой.

"Я так рада видеть энергию, которую проявляют люди! Удивительно видеть, как они ездят из города в город и объединяют разные слои общества", — сказала она.

Студенты, которые смогли поговорить с нами, говорили, что они хотят увидеть на свободе тех, кто был заключен в тюрьму за протесты.

Мэр Нови-Сада Милан Дурич, напротив, с самого начала заявил, что настоящая цель демонстраций — добиться отставки Александра Вучича, и большинство протестующих согласны с этим.

"Мы хотим переосмыслить систему. У нас нет политических целей. Мы хотим жить в лучшей системе, не такой коррумпированной, поэтому мы просто хотим лучшего будущего", — говорят на митинге.

16 минут молчания

В течение дня в рамках акции протеста проходили детские мероприятия, выставка мультфильмов, раздача еды, концерт и даже фейерверк. Самой мощной частью демонстрации стали ставшие уже традиционными 16 минут молчания в память о 16 погибших,. После этого на площади начались танцы.

Наблюдая за пьющими пиво слушателями, мы спросили молодого человека в ковбойской шляпе в национальных цветах Сербии, считает ли он, что это приведет к падению режима Вучича.

"Вы не поверите, я подумал о том же", — ответил он.