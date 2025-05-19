Генпрокуратура России объявила международную правозащитную организацию Amnesty International "нежелательной". В ведомстве заявили, что ее участники "поддерживают экстремистские организации" и "финансируют деятельность иноагентов".
Генпрокуратура РФ объявила международную неправительственную организацию Amnesty International "нежелательной" на территории страны. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.
Там утверждают, что лондонская штаб-квартира правозащитной организации якобы является "центром подготовки глобальных русофобских проектов, оплаченных пособниками киевского режима", а ее члены "делают все возможное, чтобы усилить военное противостояние в регионе — оправдывают преступления украинских неонацистов, призывают увеличить их финансирование, настаивают на политической и экономической изоляции нашей страны".
Участники организации также якобы "поддерживают экстремистские организации" и "финансируют деятельность иноагентов", считают в российской Генпрокуратуре.
Это еще один шаг репрессий в отношении журналистов и правозащитников, которые усилились внутри страны после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.
Включение в список означает, что Amnesty International должна будет прекратить любую работу в России, а те, кто сотрудничает с ней или поддерживает ее, рискует подвергнуться судебному преследованию.
Amnesty International была основана в 1961 году. С тех пор ее члены занимаются мониторингом соблюдения прав человека по всему миру. Нарушения активисты собирают в доклады.
Организация следит, в том числе, за военными преступлениями в ходе войны в Украине и выпускает доклады о ситуации в секторе Газа.