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Генпрокуратура РФ объявила Amnesty International "нежелательной организацией"

Директор Amnesty International Аньес Калламар выступает с речью, 28 марта 2023.
Директор Amnesty International Аньес Калламар выступает с речью, 28 марта 2023. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
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Генпрокуратура России объявила международную правозащитную организацию Amnesty International "нежелательной". В ведомстве заявили, что ее участники "поддерживают экстремистские организации" и "финансируют деятельность иноагентов".

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Генпрокуратура РФ объявила международную неправительственную организацию Amnesty International "нежелательной" на территории страны. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Там утверждают, что лондонская штаб-квартира правозащитной организации якобы является "центром подготовки глобальных русофобских проектов, оплаченных пособниками киевского режима", а ее члены "делают все возможное, чтобы усилить военное противостояние в регионе — оправдывают преступления украинских неонацистов, призывают увеличить их финансирование, настаивают на политической и экономической изоляции нашей страны".

Участники организации также якобы "поддерживают экстремистские организации" и "финансируют деятельность иноагентов", считают в российской Генпрокуратуре.

Это еще один шаг репрессий в отношении журналистов и правозащитников, которые усилились внутри страны после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Cтолкновения людей с полицией во время акции протеста против заключения под стражу лидера оппозиции Алексея Навального в Москве, 31 января 2021 года
Cтолкновения людей с полицией во время акции протеста против заключения под стражу лидера оппозиции Алексея Навального в Москве, 31 января 2021 годаCopyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Включение в список означает, что Amnesty International должна будет прекратить любую работу в России, а те, кто сотрудничает с ней или поддерживает ее, рискует подвергнуться судебному преследованию.

Amnesty International была основана в 1961 году. С тех пор ее члены занимаются мониторингом соблюдения прав человека по всему миру. Нарушения активисты собирают в доклады.

Организация следит, в том числе, за военными преступлениями в ходе войны в Украине и выпускает доклады о ситуации в секторе Газа.

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