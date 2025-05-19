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Бывший президент США Джо Байден прокомментировал информацию об обнаружении у него агрессивной формы рака. Он опубликовал в соцсетях фото со своей женой Джилл и поблагодарил за поддержку.

О том, что 82-летний Байден серьезно болен, стало известно в воскресенье. Его пресс-секретерь сообщил, что после обследования Байдену поставлен диагноз рак простаты с метастазами в костную ткань. "Хотя это более агрессивная форма заболевания, рак, судя по всему, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно лечить его, - заявили в офисе 46-го президента США. - Президент и его семья обсуждают с врачами варианты лечения".

Раку предстательной железы присваивается индекс по шкале Глисона, от 1 до 10, оценивающий, как выглядят раковые клетки по сравнению с нормальными. В офисе Байдена сообщили, что его показатель равен 9, что говорит о том, что его рак относится к наиболее агрессивным.

Когда рак простаты распространяется на другие части тела, он часто попадает в кости. Метастатический рак лечить гораздо сложнее, чем локализованный, поскольку лекарствам бывает трудно добраться до всех опухолей и полностью искоренить болезнь.

Однако если рак простаты нуждается в гормонах для роста, как в случае с Байденом, он может быть восприимчив к лечению, которое лишает опухоль гормонов.

Многие политические лидеры направили Байдену свои пожелания выздоровления.

Президент Дональд Трамп написал в социальных сетях, что опечален этой новостью и пожелал "Джо быстрого и успешного выздоровления".

Вице-президент Байдена, Камала Харрис, заявила в соцсетях, что "сердца и молитвы ее семьи" сейчас с ним.

"Джо - боец, и я знаю, что он встретит это испытание с той же силой, стойкостью и оптимизмом, которые всегда определяли его жизнь и лидерство", - написала Харрис.

Здоровье 82-летнего Байдена было главной заботой избирателей во время его пребывания на посту президента. После неудачного выступления на дебатах в июне, когда он добивался переизбрания, Байден отказался от выдвижения на второй срок. Номинантом стала Харрис и проиграла Трампу.