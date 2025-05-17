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На экс-капитана сборной Анатолия Тимощука завели уголовное дело в Украине

Анатолий Тимощук. Июнь 2013 года
Анатолий Тимощук. Июнь 2013 года Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
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В прошлом году Тимощук, работающий в тренерском штабе "Зенита", сыграл в матче, на котором собирали деньги для российских военных, считают в украинской прокуратуре.

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Бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук стал подозреваемым по уголовному делу на родине.

Киевская городская прокуратора сообщила, что Тимощук подозревается в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

С 2017 года Тимощук работает ассистентом главного тренера петербургского "Зенита". После российского вторжения в Украину публично на эту тему не высказывался, а потом и вовсе заявил, что не собирается покидать Россию.

В марте 2022 года контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) лишил Анатолия Тимощука тренерской лицензии, а также всех титулов на национальном уровне, которые он завоевал, будучи футболистом.

В сентябре 2023 бывший футболист оспорил решение УАФ в Спортивном арбитражном суде (CAS). В ноябре 2024 года CAS иск удовлетворил.

Дело о футболке

Поводом для уголовного дела в Украине послужили события 8 сентября 2024 года, когда "Зенит" принял участие в товарищеском матче с казахстанским "Кайратом" в Алма-Ате. Игроки обеих команд, Тимощук в том числе, вышли на поле в футболках, выполненных в цветах блокадной ленты (ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда). После матча эти футболки с автографами игроков были переданы для специального аукциона, все вырученные средства от которого должны были направить пострадавшим в Курской области, сообщал "Зенит".

Футболка с автографом Тимощука была продана за 700 тысяч рублей.

Украинская прокуратура же настаивает, что деньги были собраны "в поддержку военных подразделений России, которые комплектуются из футбольных хулиганов и воюют на территории Украины".

"Деньги от продажи были направлены на помощь "106-му разведывательному батальону" из России, известном как "разведотряд 106 "Москва", а в дальнейшем переименованном в "светлояр" из России", — говорится в заявлении пресс-службы Офиса Генерального прокурора Украины.

По упомянутой статье УК Украины Тимощуку может грозить от 10 до 12 лет тюрьмы.

Тимощук — рекордсмен по количеству проведенных матчей за сборную Украины (144 игры). Трижды выигрывал чемпионат страны с донецким "Шахтером", также на его счету три Кубка и один Суперкубок Украины. Вместе с "Баварией" он выиграл Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Германии. В составе питерского "Зенита" завоевал два титула чемпионата России, Кубок и Суперкубок УЕФА.

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