Россия ударила беспилотником по автобусу с мирными жителями в Сумской области: 9 погибших

By Euronews

РЕКЛАМА

По меньшей мере 9 человек погибли и 4 получили ранения в результате российского удара по рейсовому автобусу около города Белополье Сумской области Украины. Об этом сообщил председатель областной администрации Олег Григоров.

По данным украинских властей российские войска атаковали рейсовый автобус беспилотником типа "Ланцет".

"Оккупанты прицельно ударили по рейсовому автобусу, в котором находились мирные жители, - говорится в сообщении Национальной полиции Украины. - Это не просто очередной обстрел - это циничное военное преступление. Российская армия снова ударила по гражданскому объекту, пренебрегая всеми нормами международного права и человечности".

"Черная суббота" для Белополья

Глава местной администрации Юрий Зарко сказал, что этот день войдет в историю Белополья как "черная суббота". По его словам, в автобусе находились люди, которые эвакуировались из Белополья, на границе с Россией, в Сумы. Погибшие - в основном женщины. В Белополье объявлен траур с 17 по 19 мая.

Министерство обороны России в ночь на субботу сообщило об ударе по Сумской области, утверждая, что "беспилотными летательными аппаратами "Герань-2" был поражен пункт временной дислокации стоянки ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники) 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Великая Чернетчина Сумской области".