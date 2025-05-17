NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Россия ударила беспилотником по автобусу с мирными жителями в Сумской области: 9 погибших

Автобус, поврежденный в результате российского удара в Сумской области
Автобус, поврежденный в результате российского удара в Сумской области Авторское право Фото: Национальная полиция Украины
Авторское право Фото: Национальная полиция Украины
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

"Черная суббота" в Сумской области: 9 человек погибли в автобусе, по которому ударил российский беспилотник. Люди эвакуировались из Белополья, на границе с РФ, в Сумы. Среди погибших - в основном, женщины

РЕКЛАМА

По меньшей мере 9 человек погибли и 4 получили ранения в результате российского удара по рейсовому автобусу около города Белополье Сумской области Украины. Об этом сообщил председатель областной администрации Олег Григоров.

По данным украинских властей российские войска атаковали рейсовый автобус беспилотником типа "Ланцет".

"Оккупанты прицельно ударили по рейсовому автобусу, в котором находились мирные жители, - говорится в сообщении Национальной полиции Украины. - Это не просто очередной обстрел - это циничное военное преступление. Российская армия снова ударила по гражданскому объекту, пренебрегая всеми нормами международного права и человечности".

"Черная суббота" для Белополья

Глава местной администрации Юрий Зарко сказал, что этот день войдет в историю Белополья как "черная суббота". По его словам, в автобусе находились люди, которые эвакуировались из Белополья, на границе с Россией, в Сумы. Погибшие - в основном женщины. В Белополье объявлен траур с 17 по 19 мая.

Министерство обороны России в ночь на субботу сообщило об ударе по Сумской области, утверждая, что "беспилотными летательными аппаратами "Герань-2" был поражен пункт временной дислокации стоянки ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники) 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Великая Чернетчина Сумской области".

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Зеленский хотел бы видеть Трампа на встрече с Путиным в Стамбуле

Российские дроны атаковали Украину. Удары по прифронтовым селам

Зеленский обратился к украинцам из центра Киева, назвав парад в Москве "парадом страха"