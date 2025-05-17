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Встреча Путина и Зеленского возможна - Песков

Владимир Зеленский и Владимир Путин на встрече в Париже, 9 декабря 2019 года
Владимир Зеленский и Владимир Путин на встрече в Париже, 9 декабря 2019 года Авторское право AP
Авторское право AP
By Euronews
Опубликовано
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Пресс-секретарь российского президента не исключил очной встречи Путина и Зеленского при "достижении определенных договоренностей переговорщиками". Ранее хозяин Кремля уклонился от предложения президента Украины встретиться в Стамбуле лицом к лицу

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Владимир Путин и Владимир Зеленский могут встретиться "при достижении определенных договоренностей переговорных делегаций". Об этом в субботу сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Такая встреча, как результат работы делегаций двух сторон, при достижении определенных договоренностей этих делегаций, возможна. Считаем ее возможной", - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что встреча возможна "именно как результат работы и по достижении определенных результатов в виде договоренностей двух сторон".

Песков также заявил, что Россия подготовит и передаст Украине "перечень условий для прекращения огня".

"Первым делом предстоит выполнить договоренности, достигнутые в Стамбуле, включая обмен пленными 1 000 на 1 000, - сказал Песков. - Для России принципиально, кто именно от Киева будет подписывать документы в случае достижения договоренностей делегаций России и Украины".

"Неприемлемые условия"

В пятницу в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры между российской и украинской делегациями о прекращении огня. Вопрос возможной встречи лидеров двух стран на ней также затрагивался.

Вместе с тем, как сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины, российская делегация высказала на переговорах ряд требований, которые в Киеве считают неприемлемыми.

По данным агентства Bloomberg, Москва требует, чтобы Украина закрепила нейтральный статус, без присутствия иностранных войск и оружия массового поражения на своей территории, официально отказалась от требований репараций от России, признала аннексию Крыма и еще четырех областей Украины, даже несмотря на то, что российские войска не контролируют их полностью.

Зеленский предлагал Путину приехать в Стамбул, чтобы встретиться лицом к лицу, но российский президент от этого предложения уклонился.

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