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Лидеры арабских стран собрались в субботу в Багдаде на ежегодный саммит Лиги арабских государств, где объявили, что работают над прекращением огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, и пообещали внести свой вклад в восстановление анклава.

На саммите в столице Ирака присутствовали лидеры арабских стран, в том числе эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

В качестве гостя на саммит прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Испанский премьер, который в среду в своей речи в парламенте назвал Израиль "государством-геноцидом", призвал международное сообщество оказать давление на Израиль, "чтобы остановить бойню в Газе".

Гутерриш призвал освободить израильских заложников в Газе и обеспечить приток помощи на территорию, которая находится в полной блокаде со стороны Израиля уже более двух месяцев. Он также заявил, что ООН отвергает любое "насильственное перемещение" палестинцев.

Педро Санчес и Антониу Гутерриш Hadi Mizban/AP

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа аль-Судани призвал разрешить поступление помощи в сектор Газа, который находится в полной блокаде Израиля с начала марта. "Этот геноцид достиг такого уровня уродства, какого не было во всех конфликтах за всю историю", - сказал он, добавив, что Ирак будет работать над созданием арабского фонда для восстановления региона, в который его страна перечислит 20 миллионов долларов для Газы и примерно такую же сумму для Ливана.

Египетский лидер ас-Сисси заявил, что его страна координирует свои действия с Катаром и США, "прилагая интенсивные усилия для достижения прекращения огня", и что Египет планирует провести международную конференцию по восстановлению Газы, "как только агрессия прекратится".

Президент Египта Абдель Фатах ас-Сисси Hadi Mizban/AP

Махмуд Аббас, возглавляющий Палестинскую национальную администрацию (ПНА) на Западном берегу и не имеющий власти над ХАМАС в Газе, призвал группировку передать оружие ПНА.

Новый президент Сирии Ахмад аш-Шараа прислал вместо себя на конференцию министра иностранных дел. Иракские шиитские ополченцы и политические фракции, напомнившие, что аш-Шараа в прошлом был суннитским боевиком, воспротивились его приглашению на саммит.

Тем не менее, в начале недели аш-Шараа встретился с президентом США Дональдом Трампом, который пообещал отменить санкции, введенные против Сирии.

Встреча в Багдаде стала 34-м саммитом Лиги арабских государств, на котором их лидеры собираются для решения региональных вопросов. Лига была образована в 1945 году и в настоящее время состоит из 22 членов.