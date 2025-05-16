NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Венгрия: протесты против законопроекта "О прозрачности общественной жизни"

Демонстранты перед офисом Управления по защите суверенитета, 16 мая 2025 года.
Демонстранты перед офисом Управления по защите суверенитета, 16 мая 2025 года. Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Rita Konya
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

На акции звучали призывы не допустить принятия парламентом страны нового закона. Представители гражданского общества считают, что власти хотят использовать его, чтобы заставить замолчать активистов и независимую прессу.

РЕКЛАМА

Рано утром в пятницу представители коалиции неправительственных организаций вывесили большой транспарант на площади Кларка Адама в знак протеста против рассмотрения парламентом законопроекта "О прозрачности общественной жизни".

Транспарант гласил: "Мы с вами. Мы за вас".

Директор венгерского отделения Amnesty International Давид Виг выступил с речью, в которой подчеркнул, что правительство боится тех, кто говорит правду, боится тех, кто предлагает решения реальных проблем.

Протесты в Будапеште, 16 мая 2025 года
Протесты в Будапеште, 16 мая 2025 годаEuronews

"Этот план, этот законопроект - зло во всех смыслах, он глубоко циничен и служит только одной цели: уморить голодом, задушить и лишить ресурсов тех, кто высказывается вслух и критикует власти", - сказала директор фонда Ökotárs Вероника Мора.

Вскоре после этого представители оппозиционной партии "Моментум" отправились к офису Управления по защите суверенитета, облили яркой красной краской ограду и заблокировали вход в здание.

Сотрудники компании, охраняющей объект, вызвали полицию.

"Мы должны действовать, иначе они примут законопроект. Очевидно, что время для реальных действий наступит, когда они начнут применять закон", - сказал один из участников демонстрации, которая началась в Будапеште в пять часов вечера.

На акции также выступили председатель движения Momentum Мартон Томпос и лидер парламентской группы Давид Бедо.

Ожидается, что парламент обсудит законопроект "О прозрачности общественной жизни в следующий вторник. Если он будет принят, правительство получит право блокировать газеты и НПО, которые, по его мнению, угрожают суверенитету страны.

Европейская комиссия отреагировала на законопроект на пресс-конференции в пятницу.

"Поскольку пока это только законопроект, мы не будем давать подробных комментариев. Однако позвольте мне подчеркнуть, что Комиссия придает большое значение работе организаций гражданского общества и поэтому стремится защищать их, продвигать их работу и оказывать им финансовую поддержку", - сказал пресс-секретарь ЕК Маркус Ламмерт.

Он также напомнил, что в октябре прошлого года Еврокомиссия возбудила дело против Венгрии в Суде ЕС, так как закон о национальном суверенитете нарушает законодательство ЕС.

Недовольные действиями властей не намерены останавливать протесты: новая демонстрация в Будапеште состоится в воскресенье днем.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

"Любой может стать мишенью" нового закона об иноагентах в Венгрии

Еврокомиссия проверит законность субсидирования провластных СМИ в Венгрии

К освобождению заключённых журналистов призвал на первой пресс-конференции в Ватикане папа Лев XIV