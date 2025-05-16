Венгрия: протесты против законопроекта "О прозрачности общественной жизни"

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Рано утром в пятницу представители коалиции неправительственных организаций вывесили большой транспарант на площади Кларка Адама в знак протеста против рассмотрения парламентом законопроекта "О прозрачности общественной жизни".

Транспарант гласил: "Мы с вами. Мы за вас".

Директор венгерского отделения Amnesty International Давид Виг выступил с речью, в которой подчеркнул, что правительство боится тех, кто говорит правду, боится тех, кто предлагает решения реальных проблем.

Протесты в Будапеште, 16 мая 2025 года Euronews

"Этот план, этот законопроект - зло во всех смыслах, он глубоко циничен и служит только одной цели: уморить голодом, задушить и лишить ресурсов тех, кто высказывается вслух и критикует власти", - сказала директор фонда Ökotárs Вероника Мора.

Вскоре после этого представители оппозиционной партии "Моментум" отправились к офису Управления по защите суверенитета, облили яркой красной краской ограду и заблокировали вход в здание.

Сотрудники компании, охраняющей объект, вызвали полицию.

"Мы должны действовать, иначе они примут законопроект. Очевидно, что время для реальных действий наступит, когда они начнут применять закон", - сказал один из участников демонстрации, которая началась в Будапеште в пять часов вечера.

На акции также выступили председатель движения Momentum Мартон Томпос и лидер парламентской группы Давид Бедо.

Ожидается, что парламент обсудит законопроект "О прозрачности общественной жизни в следующий вторник. Если он будет принят, правительство получит право блокировать газеты и НПО, которые, по его мнению, угрожают суверенитету страны.

Европейская комиссия отреагировала на законопроект на пресс-конференции в пятницу.

"Поскольку пока это только законопроект, мы не будем давать подробных комментариев. Однако позвольте мне подчеркнуть, что Комиссия придает большое значение работе организаций гражданского общества и поэтому стремится защищать их, продвигать их работу и оказывать им финансовую поддержку", - сказал пресс-секретарь ЕК Маркус Ламмерт.

Он также напомнил, что в октябре прошлого года Еврокомиссия возбудила дело против Венгрии в Суде ЕС, так как закон о национальном суверенитете нарушает законодательство ЕС.

Недовольные действиями властей не намерены останавливать протесты: новая демонстрация в Будапеште состоится в воскресенье днем.