Обрушение высотки в Бангкоке: тайский строительный магнат и инженеры обвиняются в халатности

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Известный тайский застройщик, а также инженеры, проектировщики и строители сдались полиции в пятницу, чтобы предстать перед судом по обвинению в преступной халатности, которая привела к обрушению высотного здания в Бангкоке после землетрясения в соседней Мьянме.

Президент компании Italian-Thai Development Co Премчай Карнасута оказался в числе 17 человек, обвиняемых в "профессиональной халатности, повлекшей смерть", сообщил на брифинге для прессы заместитель начальника полиции Бангкока Ноппасин Пунсават.

Ноппасин подтвердил, что те, кто обратился к властям в пятницу, официально отрицают обвинения.

Многие из обвиняемых ранее выступили с публичными опровержениями после усиления внимания к ним со стороны тайских СМИ.

Обрушение строящегося здания Государственного аудита унесло жизни 92 человек, несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Это было единственное здание в Таиланде, которое обрушилось во время землетрясения, разрушившего часть Мьянмы и унесшего жизни более 3 700 человек. Спасательные операции завершены, но работа по идентификации останков с помощью ДНК будет продолжается.

Ноппасин заявил, что результаты экспертизы и доказательства свидетельствуют о том, что конструкция не соответствовала строительным нормам и стандартам.

По данным газеты Bangkok Post, расследование выявило "структурные дефекты в шахте основного лифта и некачественные бетон и сталь".

Тайские СМИ практически ежедневно сообщают о предполагаемых нарушениях в проекте, включая сомнительную документацию и процедурные пробелы.

Большое внимание было приковано к совместному предприятию Italian-Thai Development с China Railway No 10, китайской фирмой, участвующей в глобальных инфраструктурных проектах.

Среди обвиняемых - Чжан Чуаньлин, китайский руководитель и директор совместного предприятия.

Чжан был арестован в прошлом месяце по отдельным обвинениям в нарушении тайского делового законодательства, когда он якобы использовал тайских доверенных лиц для незаконного контроля над предприятием. В связи с этим обвинением были также задержаны три гражданина Таиланда.

В четверг Уголовный суд выдал ордера на арест 17 человек. Ноппасин подтвердил, что 15 человек явились с повинной в пятницу утром, а оставшиеся двое, как ожидается, прибудут позднее.

Это не первая встреча Премчая с законом. В 2019 году он был осужден за браконьерство на охраняемых объектах дикой природы и отбыл почти три года в тюрьме.

Его признали виновным после того, как рейнджеры обнаружили в заповеднике его партию с тушами нескольких редких животных, в том числе черной пантеры, мясо которой было приготовлено.

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Землетрясение разрушило обширные территории в центральной части Мьянмы, причинив значительный ущерб Мандалаю и столице Нейпьидо.