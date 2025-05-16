NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Обрушение высотки в Бангкоке: тайский строительный магнат и инженеры обвиняются в халатности

АРХИВ: спасатели ищут пострадавших на месте обрушения строившегося высотного здания после сильного землетрясения
АРХИВ: спасатели ищут пострадавших на месте обрушения строившегося высотного здания после сильного землетрясения Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Oman Al Yahyai
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Строившееся для Государственного аудиторского управления Таиланда здание стало единственным строением в стране, которое обрушилось в результате землетрясения, погибли 92 человека.

РЕКЛАМА

Известный тайский застройщик, а также инженеры, проектировщики и строители сдались полиции в пятницу, чтобы предстать перед судом по обвинению в преступной халатности, которая привела к обрушению высотного здания в Бангкоке после землетрясения в соседней Мьянме.

Президент компании Italian-Thai Development Co Премчай Карнасута оказался в числе 17 человек, обвиняемых в "профессиональной халатности, повлекшей смерть", сообщил на брифинге для прессы заместитель начальника полиции Бангкока Ноппасин Пунсават.

Ноппасин подтвердил, что те, кто обратился к властям в пятницу, официально отрицают обвинения.

Многие из обвиняемых ранее выступили с публичными опровержениями после усиления внимания к ним со стороны тайских СМИ.

Обрушение строящегося здания Государственного аудита унесло жизни 92 человек, несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Это было единственное здание в Таиланде, которое обрушилось во время землетрясения, разрушившего часть Мьянмы и унесшего жизни более 3 700 человек. Спасательные операции завершены, но работа по идентификации останков с помощью ДНК будет продолжается.

Ноппасин заявил, что результаты экспертизы и доказательства свидетельствуют о том, что конструкция не соответствовала строительным нормам и стандартам.

По данным газеты Bangkok Post, расследование выявило "структурные дефекты в шахте основного лифта и некачественные бетон и сталь".

Тайские СМИ практически ежедневно сообщают о предполагаемых нарушениях в проекте, включая сомнительную документацию и процедурные пробелы.

Большое внимание было приковано к совместному предприятию Italian-Thai Development с China Railway No 10, китайской фирмой, участвующей в глобальных инфраструктурных проектах.

Среди обвиняемых - Чжан Чуаньлин, китайский руководитель и директор совместного предприятия.

Чжан был арестован в прошлом месяце по отдельным обвинениям в нарушении тайского делового законодательства, когда он якобы использовал тайских доверенных лиц для незаконного контроля над предприятием. В связи с этим обвинением были также задержаны три гражданина Таиланда.

В четверг Уголовный суд выдал ордера на арест 17 человек. Ноппасин подтвердил, что 15 человек явились с повинной в пятницу утром, а оставшиеся двое, как ожидается, прибудут позднее.

Это не первая встреча Премчая с законом. В 2019 году он был осужден за браконьерство на охраняемых объектах дикой природы и отбыл почти три года в тюрьме.

Его признали виновным после того, как рейнджеры обнаружили в заповеднике его партию с тушами нескольких редких животных, в том числе черной пантеры, мясо которой было приготовлено.

РЕКЛАМА

Землетрясение разрушило обширные территории в центральной части Мьянмы, причинив значительный ущерб Мандалаю и столице Нейпьидо.

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Между греческими островами Касос и Крит произошло сильное землетрясение, объявлена угроза цунами

Крит: ученые ищут разгадку трещин в местечке Вутес

В Мьянме растет числе жертв разрушительного землетрясения