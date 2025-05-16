Постпред Украины в Крыму: "Крым был тренировкой для колонизации"

By Euronews

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По мере приближения возможных переговоров Украины и России в Турции возникает все больше вопросов о том, смогут ли они привести к какому-либо прогрессу, не говоря уже о мирном соглашении.

Похоже, что Москва все еще придерживается максималистских требований, которые нереалистичными считают не только в Киеве, но и за границей. Одной из главных украинских целей было доказать Вашингтону, что это именно Кремль ставит препятствия для прекращения огня.

Тем не менее есть тема, по которой Киев и Москва, вероятно, никогда не придут к согласию — принадлежность полуострова Крым.

Помощник Владимира Путина Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, считается одним из главных идеологов полномасштабного вторжения России и аннексии Крыма в 2014 году.

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Ольга Курышко заявила Euronews, что состав российской делегации служит доказательством "продолжения той политики, которую Российская Федерация проводила все это время".

"Многие политики, которые сейчас находятся у власти в России, поддерживали и всячески способствовали временной оккупации не только Крыма, но и других территорий", — сказала Ольга Курышко в Брюсселе, где она принимает участие в Первой Крымской неделе в Европарламенте — серии мероприятий, призванных привлечь внимание к аннексированному полуострову во всей Европе и институтах ЕС.

По ее словам, крайне важно, что Европа надежно и последовательно поддерживает Украину уже 11 лет, то есть с тех пор, как Россия аннексировала Крым в 2014 году. Жителям полуострова необходимо видеть, что Европа видит и поддерживает их борьбу, подчеркнула она.

"Сопротивление — это всегда двусторонняя коммуникация", — говорит она, объясняя, что, когда жители Крыма демонстрируют сопротивление, они посылают сигналы не только Украине, но и международным партнерам Киева, что хотят быть частью Украины.

"Они показывают, что готовы сопротивляться, что не хотят этой оккупации. Даже этот акт сопротивления может быть для них билетом в один конец", — сказала Ольга Курышко, добавив, что даже самый незначительный знак несогласия, например, "лайк" или "репост" в социальных сетях, жестко карается оккупационными властями.

Именно поэтому Украине нужна дополнительная поддержка, говорит она: "Когда Киев был более активен против российских военных объектов в оккупированном Крыму, мы видели, что сопротивление росло, становилось сильнее и больше, потому что были ожидания более быстрой деоккупации Крыма".

"Если Украина, к сожалению, не имеет возможности предпринимать такие активные военные действия, то не стоит ожидать, что сопротивление будет на том же уровне, потому что тогда они будут либо заключены в тюрьму, либо вынуждены покинуть территорию Крыма", — пояснила постпред Зеленского в Крыму.

Российская "колонизация" Крыма

Выбор министра обороны Рустема Умерова, который имеет крымско-татарское происхождение, в качестве главы украинской делегации на переговорах в Стамбуле — четкий сигнал со стороны президента Владимира Зеленского.

Он родился в ссылке в Самарканде (Узбекистан), после того как советские власти выселили и депортировали с полуострова 200 тысяч крымских татар. Сразу после этого советские власти провели масштабную кампанию по русификации Крыма, пытаясь полностью изменить облик и историю полуострова.

Рустем Умеров и его семья окончательно вернулись в Крым в 1991 году, после распада Советского Союза.

Ольга Курышко сказала Euronews, что то, что Россия делает в Крыму, является "колонизацией", и это уже не первый случай.

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"Это не первая оккупация Крыма и не первая колонизация. Москва насильно создает условия, при которых украинские граждане не могут жить на территории Украины, и намеренно привозит туда российских граждан. Потом Россия переворачивает все это с ног на голову и говорит, что население Крыма состоит в основном из русских", — добавляет она.

При этом одиннадцать лет — это очень долгий срок, признает постпред.

"Представьте себе 11-летнего ребенка. Это уже взрослый ребенок со сформировавшейся личностью. Представьте, что этот ребенок вырос в Крыму и знает Крым только как оккупированный Россией. Даже на материковой Украине есть дети, которые выросли и не знают Крыма до российской оккупации", — говорит Ольга Курышко.

Она также уверена, что Россия будет держаться за Крым до самого конца, потому что она "много вложила во временно оккупированные территории".

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Ольга Курышко объясняет, что Россия очень активно внедряла методы русификации на оккупированных после начала полномасштабного вторжения территориях.

"Реформа системы образования, российские учебники, принудительная паспортизация — все это уже произошло, и произошло быстрее, потому что Россия была подготовлена, она практиковалась и тренировалась на ранее оккупированных территориях", — заключает постпред Владимира Зеленского.

В воскресенье 18 мая отмечается трагическая годовщина первого эшелона крымских татар, насильно высланных с полуострова в Среднюю Азию. Украинский парламент призвал правительства и парламенты иностранных государств признать депортацию крымских татар советскими властями в 1944 году актом геноцида.