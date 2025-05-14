Умер "самый бедный президент мира", бывший лидер Уругвая Хосе Мухика

By Euronews

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Бывший президент Уругвая (2010-2015) Хосе Мухика скончался во вторник в возрасте 89 лет после продолжительной борьбы с раком пищевода.

Новость подтвердил президент Уругвая Яманду Орси. "Нам будет очень не хватать тебя, дорогой старик. Спасибо тебе за все, что ты нам дал, и за твою глубокую любовь к своему народу", - написал он на странице X.

Исторический лидер левых объявил, что не будет продолжать лечение, и в своем последнем интервью попросил дать ему возможность умереть спокойно. Мухика заявил, что не хочет продолжать лечение, потому что он "старый человек", у него два хронических заболевания и его организм не может больше терпеть.

Пепе Мухика (Монтевидео, 1935) был одним из основателей Народного движения участия, левой уругвайской политической партии, основанной бывшими партизанами Национального движения освобождения - Тупамарос, вооруженной марксистской партизанской группировки 1960-1970-х годов.

Ориентир для латиноамериканских и мировых левых

До 1985 года он находился в тюрьме уругвайской диктатуры и начал свою карьеру в политике, когда страна стала демократической. Благодаря своей истории жизни и приверженности социальному равенству Мухика стал ориентиром для латиноамериканских и мировых левых.

Имея баскские корни, Мухика вырос в скромной семье в Монтевидео и провел свои ранние годы, работая в поле. В 1995 году он был избран депутатом от политической партии, основанной бывшими партизанами Movimiento de Participación Popular, а в 1999 году стал сенатором, где работал над улучшением социального обеспечения трудящихся. С 2005 по 2008 год он был избран министром сельского хозяйства, животноводства и рыболовства, а в 2010 году стал президентом Уругвая.

Мухика на посту президента Уругвая

В 2013 году Мухика принял один из первых в Латинской Америке законов о равных браках, а также в том же году впервые легализовал производство, торговлю и потребление каннабиса. Кроме того, уругваец воспользовался тем, что во время его правления в латиноамериканских странах были в основном левые правительства, чтобы укрепить позиции страны на континенте.

Мухика запомнится прежде всего как простой политик, живший без роскоши и прекрасно воплотивший в себе дух латиноамериканского рабочего класса. Он не увлекался невыполнимыми предвыборными обещаниями и подавал пример, живя как обычный человек, с которым люди могли себя идентифицировать. Он также был привержен различным задачам устойчивого развития. Его называли "самым бедным президентом мира".

Когда его президентский срок закончился в 2015 году, Мухика оставался в Сенате Уругвая до 2020 года и до самой смерти был членом Движения народного участия, участвуя в нескольких предвыборных митингах нынешнего президента Уругвая Яманду Орси, кандидата от левой политической коалиции Frente Amplio, к которой принадлежит его партия после победы на выборах в ноябре прошлого года.