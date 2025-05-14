В Совете Европы запустили создание спецтрибунала по Украине

By Euronews

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Комитет министров Совета Европы официально запустил процесс создания Специального международного трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины, говорится на сайте организации. Подготовку структуры, которую порой сокращенно называют "трибуналом для Путина" (в международной юрпрактике ответственным за преступление агрессии считается высшее руководство государства - прим.), поручено возглавить генсеку Совета Европы Алену Берсе.

Зеленый свет проекту дали 9 мая во Львове на слете представителей десятков стран и руководства ЕС.

Все случится быстро

Как пишет Deutsche Welle со ссылкой на источники, формальные процедуры для запуска трибунала могут завершиться в конце текущего или начале следующего года. Таким образом, новая структура, вероятно, заработает уже в 2026-м. В основную группу по формированию трибунала входят на сегодня около 40 стран, а также Еврокомиссия, Европейская внешнеполитическая служба и Совет Европы. В Украине рассчитывают, что к проекту примкнут и другие. "В целях расширения международной поддержки Специального трибунала призываем другие государства и международные организации присоединиться к нашим усилиям и активно содействовать деятельности Специального трибунала", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины по итогам львовской встречи.

Ожидается, что штаб-квартира нового трибунала разместится в Гааге.

Нет безнаказанности

"Преступления российской агрессивной войны не должны остаться безнаказанными. Виновных - привлечь к суду", - так прокомментировал проект новый глава МИД Германии Йоханн Вадефуль. А его молдавский коллега Михай Попшой считает, что такой трибунал - "необходимость для всего международного сообщества, так как только через правосудие можно обеспечить ответственность и сдержать будущие акты агрессии".

Новая структура, таким образом, нацелена на привлечение к ответу всех, кто стоит за решением начать войну - лично президента Путина и высших политических и военных руководителей РФ. Всего в списке - до 30 человек.

Юридические тонкости и трудности

Создающийся трибунал призван заполнить пробел, оставленный Международным уголовным судом, в компетенцию которого входит преследование за преступления агрессии, но лишь в том случае, если их совершила страна-участница. Россия не подписала Римский статут, учреждающий МУС. К тому же она может использовать право вето в Совете Безопасности ООН, чтобы заблокировать любое международное разбирательство.

Примечательно, что пока президент России, премьер-министр и глава МИД занимают свои должности, их - в соответствии с международным правом - защищает персональный иммунитет, делая невозможным полноценное судебное разбирательство в новом трибунале. Однако его организаторы не считают, что время будет потеряно: в ожидании ухода или смещения политиков с их постов будет вестись сбор доказательств для предстоящих процессов. Они могут быть как очные, так и заочные, а предусмотренные наказания варьируются от многолетнего до пожизненного заключения. Сообщается, что в устав трибунала, пока не опубликованный, входит и положение о конфискации имущества и штрафа (изъятые средства планируют передавать в специальный фонд для возмещения ущерба жертвам российской агрессии в Украине - прим.).

Среди стран, подписавших декларацию об учреждении спецтрибунала, не было США, хотя изначально американцы принимали активное участие в процессе. Наблюдатели заявили, что речь идет об очередной уступке команды Трампа Владимиру Путину в надежде подтолкнуть его к перемирию с Украиной.

Киев просил о создании спецтрибунала с самого начала российского полномасштабного вторжения, обвиняя армию РФ в совершении тысяч военных преступлений. В Москве эти обвинения отвергают и не комментируют подготовку трибунала.

Последний раз за преступление агрессии к ответственности привлекали во время Нюрнбергского процесса после Второй мировой войны. Тогда обвинение звучало как "преступления против мира".