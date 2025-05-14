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В своём заявлении истцы - издание Magyar Hang и медиакомпания, пожелавшая сохранить анонимность, - приводят свидетельства того, как венгерские власти за счёт покупки рекламы спонсируют провластные СМИв ущерб независимым.

Данные собирались в течение нескольких лет, а техническую часть составил Кай-Уве Кюн, бывший главный экономист Генерального директората Европейской комиссии по вопросам конкуренции. В ней отображено то, как менялся охват аудитории медиа от потраченных на них госсредств.

Особенно показателен пример Magyar Nemzet, которая активно размещала рекламу на деньги из бюджета, пока владелец Лайош Симичска не выступил с критикой политики Виктора Орбана. Когда тот продал газету, реклама в больших объёмах вновь появилась на её страницах.

"Эти графики наглядно показывают, как венгерское государство вмешивается в рыночные процессы, - рассказывает в интервью Euronews директор газеты Hungarian Voice Чаба Лукач: Мы пытались показать, что везде рынок прессы - с госрекламой или без - следует общей тенденции. В Венгрии мы видим иную картину".

Чаба Лукач поясняет на примере. Во время пандемии правительство постоянно информировало людей о правилах профилактики и борьбы с "ковидом", пропагандировало вакцинацию. Было подсчитано, что четыре проправительственные газеты отвели под рекламу, финансируемую за счёт бюджетных средств, более 500 страниц. Шесть независимых печатных изданий с чуть большим охватом аудитории такого объёма не имели даже близко.

Согласно поданной в Еврокомиссию жалобе, венгерские СМИ с "проорбановской позицией" размещают госрекламу порой без каких-либо смысла и логики.

"Если в одной газете на третьей странице есть материал на всю полосу о том, что правительство поздравляет вас с Рождеством, то не нужно напоминать об этом на 10, 15 и 18 страницах", - сказал Лукач.

Если антимонопольное ведомство удовлетворит жалобу, признав факт незаконного субсидиования провластных СМИ, то им придётся вернуть в венгерскую казну примерно 450 миллиардов форинтов (1,125миллиарда евро).